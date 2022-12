Muž, ktorý napadol kladivom Pelosiho, chcel zaútočiť aj na oscarového herca

Na súde to v stredu uviedla policajtka Carla Hurleyová, ktorá útočníka Davida DePapeho vypočúvala po jeho zatknutí. Predbežné vypočutie v San Franciscu má rozhodnúť, či sa DePape postaví pred sud, informovala agentúra AP.

DePape čelí obvineniu, že sa vlámal do domu Pelosiovej v San Franciscu a napadol jej muža, 82-ročného Paula Pelosiho, ktorý spal. Útočník ho udrel kladivom do hlavy. Manžel političky musel následne podstúpiť operáciu kvôli fraktúre lebky, utrpel aj zranenie paží a rúk. Demokratka Pelosiová v čase útoku bola aj so svojou ochrankou vo Washingtone. V prípade odsúdenia DePapeovi hrozí až 50 rokov za mrežami.

Čítajte viac Pelosiová končí vo vedení Demokratickej strany: Nastal čas pre novú generáciu

„Vo Washingtone panuje zlo,“ povedal DePape počas prvého výsluchu, ktorého nahrávka v stredu zaznela na súde. Muž vypovedal, že chcel zaútočiť na Pelosiovú, pretože „je druhá v poradí na prezidentský úrad“. Úrady tiež uviedli, že DePapeho priťahovali konšpiračné teórie a svoju výpravu do domu Pelosiovcov považoval za „samovražednú misiu“.

DePape bol dnes na súde v oranžovom väzenskom úbore. Znovu má pred súdom stáť 28. decembra, kedy bude formálne obvinený.