297. deň: Divoká ruská paľba. Ukrajina potrebuje tisíce silných generátorov

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje 297. deň

Rusko v sobotu na Ukrajinu zaútočilo piatimi raketami

Ukrajinci na Donbase odrazili viacero útokov okupantov

Rusi v piatok vypálili na Ukrajinu 98 rakiet

V meste Kryvyj Rih zomreli štyria ľudia vrátane mladej rodiny

Scholz: Je veľké riziko, že vojna bude eskalovať

Moldavsko pre šírenie propagandy zablokovala šesť televízií. Moskva: Cenzúra

20:45 Ukrajinský generálny štáb uviedol, že dnes Rusko uskutočnilo na Ukrajinu päť raketových a 10 mínometných útokov. Rakety zničili civilnú infraštruktúru v Druživciach a Kramatorsku v Doneckej oblasti. Dve nadzvukové strely Oniks odpálené z okupovaného Krymu sa ukrajinskej obrane podľa týchto zdrojov podarilo zostreliť.

Podľa hovorcu ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrija Jusova ruské sily obnovili útoky s pomocou iránskych dronov. Rusko podľa neho dostalo novú, pomerne malú, dodávku dronov Šáhíd-131 a Šáhíd-136.

19:47 Ukrajinský štátny prevádzkovateľ elektrickej siete Ukrenerho ukončil „núdzový režim“ vyhlásený v piatok po ďalšej vlne ruských útokov na energetickú infraštruktúru krajiny. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti na Facebooku.

V stanovisku uviedla, že ukrajinský energetický systém pokračuje v obnove po piatkových útokoch a energetický deficit je „stále významný“. Všetky regionálne energetické spoločnosti varovala pred možnými limitmi.

„Tepelné elektrárne postupne obnovujú svoju činnosť, vodné elektrárne pokračujú v prevádzke podľa harmonogramu. Na energetických zariadeniach poškodených ostreľovaním sú vykonávané núdzové opravy,“ uviedla spoločnosť Ukrenerho.

Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko v piatok uviedol, že pri najnovšej vlne útokov bolo poškodených deväť zariadení na výrobu elektriny. Nešpecifikoval, na ktorých miestach to bolo.

19:08 Rusko odsúdilo rozhodnutie Moldavska dočasne zakázať vysielanie šiestich televíznych kanálov v ruštine a moldavčine ako „politickú cenzúru“, píše agentúra Reuters.

Zákaz vysielania začne platiť od pondelka a potrvá počas trvania výnimočného stavu v Moldavsku pre stanice First in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 a Orhei TV. Výnimočným stavom moldavská vláda zareagovala na ruský útok proti Ukrajine 24. februára. Šesť kanálov podľa vlády šíri dezinformácie, nepresne spravodajsky pokrýva vojnu na Ukrajine a manipuluje verejnú mienku.

„Tento zákaz považujeme za bezprecedentný akt politickej cenzúry, za zneužitie princípu plurality médií a flagrantné porušenie práva na slobodu prístupu k informáciám, ku ktorému sa politické vedenie republiky pravidelne hlási,“ oznámila hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová.

„Vo svetle bezprecedentných dôsledkov jej implementácie pre rusky hovoriacu časť obyvateľstva krajiny ju kvalifikujeme aj ako cynické porušovanie práv národnostných menšín,“ dodala.

Zakázané televízne kanály sú prepojené na expolitika a oligarchu Ilana Shora, ktorý po zvolení prozápadnej prezidentky Maii Sanduovej v roku 2019 utiekol do Izraela.

Pre zapojenie do ruských operácií na podkopanie demokracie v Moldavsku a do systematickej korupcie mu Washington zablokoval majetok na území USA a zaradil ho na sankčný zoznam.

Ilan Shor je ženatý s ruskou popovou speváčkou a v roku 2014 bol usvedčený zo sprenevery miliardy dolárov z moldavských bánk. Podľa amerického ministerstva tiež koordinuje kroky proti snahe Moldavska vstúpiť do Európskej únie.

18:32 Existuje veľké nebezpečenstvo ďalšej eskalácie ruskej vojny proti Ukrajine. V rozhovore s denníkom Süddeutsche Zeitung to vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz. S Ruskom treba podľa neho ďalej hovoriť a Moskva si musí uvedomiť, že vojna nemôže pokračovať.

„Rusko si musí uvedomiť, že toto nemôže pokračovať. (Ruský prezident Vladimir) Putin musí vojnu ukončiť, stiahnuť vojakov, a vytvoriť tým priestor na vzájomnú dohodu,“ zdôraznil Scholz. Kancelár ďalej povedal, že Nemecko nesmie dopustiť pretrhnutie „vlákna rozhovorov s Ruskom“.

„Ak spolu nebudeme hovoriť, ešte sa tým zníži pravdepodobnosť, že Rusko vojnu ukončí,“ povedal Scholz. Nemecko podľa neho musí predísť priamej konfrontácii medzi NATO a Ruskom.

„Našim cieľom je, aby Rusko ukončilo svoju útočnú vojnu a aby Ukrajina ubránila svoju celistvosť,“ podčiarkol kancelár.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) na začiatku tohto mesiaca upozornil, že Rusko by konaním, ktoré by zahŕňalo prímerie, len získalo čas na reorganizovanie svojich síl k ďalším výpadom proti Ukrajine.

**17:17 Rusko oznámilo, že pri piatkovom rozsiahlom útoku na Ukrajinu zabránilo dodaniu zbraní zo zahraničia na Ukrajinu. Piatkový útok pritom spôsobil po celej Ukrajine narušenie dodávok elektrickej energie a vody.

„V dôsledku útoku bol narušený prevoz zbraní a munície zahraničnej výroby, bol zablokovaný postup záložníkov do oblastí, v ktorých prebiehajú boje," dodáva rezort s tým, že sa ruskej armáde podarilo prerušiť aj činnosť ukrajinských firiem pôsobiacich v obrannom sektore.

Ukrajina bola v piatok opäť vystavená masívnym, raketovým útokom z Ruska. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v sobotu ráno informoval, že na ukrajinskú infraštruktúru bolo v piatok vypálených celkovo 98 rakiet. Koľko rakiet zastavila protivzdušná obrana, však ukrajinská armáda neuviedla. Útoky sa sústredili najmä na Kyjevskú, Charkovskú a Záporožskú oblasť.

Po sérii vojenských neúspechov sa ruská armáda zamerala predovšetkým na objekty ukrajinskej energetickej infraštruktúry, píše AFP.

16:40 Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov uviedol, že zákopy, ktoré okupačné vojská budujú na Kryme Rusom „určite nepomôžu“ a polostrov sa vráti pod kontrolu Ukrajiny, informuje ukrajinská agentúra Unian.

„Zákopy im určite nepomôžu. Krym sa vráti do rúk Ukrajiny. Ak bude potrebné bojovať o Krym, budeme bojovať o Krym. Nebudeme sa nikoho pýtať. Toto je naša zem a musíme ju vrátiť domov,“ povedal Danilov.

Čítajte viac Putin zháňa cez pochybnú firmu kopáčov zákopov. Požiadavky? Byť zdravý

O tom, že Rusi kopú na Kryme zákopy, informovala ukrajinská vojenská tajná služba. Rusko buduje obranu, pretože sa pripravuje na príchod ukrajinských vojakov, uviedla ukrajinská vojenská tajná služba. „Okupanti na dočasne obsadenom Kryme sa pripravujú na vylodenie ukrajinských vojakov," oznámila tajná služba Kyjeva.

Danilov tiež uviedol, že Rusi, ktorí sa presťahovali na Krym po jeho dobytí Ruskom, odídu rovnako ľahko, ako prišli.

"Ľahko prišli a ľahko odídu. Toto je naša pôda. Musia žiť podľa našich zákonov,“ dodal Danilov.

15:11 Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho armáda v piatok pomocou veľmi presných zbraní zasiahla ukrajinské systémy vojenského velenia, vojensko-priemyselného komplexu a energetické zariadenia. Hovorca rezortu Igor Konašenkov ďalej podľa agentúry TASS tvrdil, že Rusi okrem iného zmarili snahu Ukrajincov presunúť do vojnovej zóny zbrane a muníciu zahraničnej výroby, zablokovali postup záloh a zasiahli ukrajinské závody vyrábajúce a opravujúce zbrane.

Obete bojov sú z Ukrajiny hlásené aj dnes. Podľa šéfa Chersonskej oblasti Jaroslava Januševyča pri dnešnom ruskom ostreľovaní Chersonu zomrel tridsaťšesťročný muž a zranenie utrpela sedemdesiatročná žena. Úrady medzinárodne neuznanej proruskej separatistickej Luhanskej ľudovej republiky (LNR) medzitým podľa agentúry TASS uviedli, že pri ukrajinskom ostreľovaní zomreli traja civilisti a ďalších päť ich bolo zranených v obci Ščasťa. Tá leží v Luhanskej oblasti na území ovládanom ruskou okupačnou armádou.

Tvrdenie znepriatelených strán nemožno vo vojnových podmienkach ihneď overiť z nezávislých zdrojov.

14:40 Ukrajina bude môcť v budúcom roku využiť na pestovanie obilnín o takmer štvrtinu menšiu plochu ako v tomto roku. Vyplýva to z predbežných odhadov Ukrajinského agropodnikateľského klubu, ktorý o tom informoval prostredníctvom svojho webu. V roku 2023 tak bude možné pestovať obilniny na ploche 8,7 milióna hektárov, čo je o 22 % menej ako v roku 2022 a o 45 % menej ako vlani.

„K decembru 2022 sa z 28,4 milióna hektárov všetkých obrábaných plôch v roku 2021 na celom území našej krajiny nachádza 24,6 milióna hektárov (86 % celého územia) na kontrolovanom území Ukrajiny, z toho na ďalších 3,8 milióna hektárov nie je možné zasiať pre blízkosť k frontovej línii,“ uviedol spomenutý klub.

14:10 Záchranné zložky pri sobotňajšom pátraní po tých, ktorí prežili ruský raketový útok, vytiahli z trosiek zasiahnutej obytnej budovy v ukrajinskom meste Kryvyj Rih telo rok a pol ročného chlapca. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenko na sociálnej sieti Telegram napísal, že záchranári vytiahli telo chlapca spod trosiek domu zničeného ruskou raketou. Celkovo tak pri piatkovom útoku zahynuli štyria ľudia (mladí rodičia so svojim synom a 64-ročná žena) a ďalších 13 bolo zranených, informovali úrady.

Rezničenko povedal, že útoky pokračovali aj cez noc, pričom poškodili elektrické vedenie a domy v mestách Nikopol a Marhanec, ktoré sa nachádzajú neďaleko Záporožskej jadrovej elektrárne.

12:58 Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol s vojenským vedením, ktoré dohliada na ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine, oznámil Kremeľ.

„V piatok pracoval prezident celý deň v spoločnom veliteľstve zložiek zapojených do špeciálnej vojenskej operácie,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení.

Putin sa v piatku stretol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojgum a náčelníkom generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerijim Gerasimovom. Okrem toho „viedol osobitné diskusie“ aj s veliteľmi rôznych zložiek obrany.

Čítajte viac Putin zháňa cez pochybnú firmu kopáčov zákopov. Požiadavky? Byť zdravý

„Rád by som počul vaše návrhy na to, ako máme v krátkodobom a stredne dlhom časovom horizonte postupovať,“ uviedol Putin v zostrihu, ktorý odvysielala ruská štátna televízia.

K stretnutiu prišlo v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na Ukrajine. Po sérií vojenských neúspechov sa totiž ruská armáda zamerala na objekty ukrajinskej energetickej infraštruktúry, píše AFP.

12:37 Ruská štátom kontrolovaná Vagnerova skupina popravila najmenej desať svojich žoldnierov za to, že odmietli bojovať na Ukrajine. Pre ruský investigatívny web The Insider to povedal jeden z predstaviteľov skupiny Andrej Medvedev. Poznamenal, že bol osobne prítomný pri niekoľkých vraždách.

Vagnerova skupina bola obvinená z porušovania ľudských práv vrátane mučenia a mimosúdnych popráv na Ukrajine, v Sýrii, Líbyi, Stredoafrickej republike, Sudáne a Mozambiku. Dlhodobo sa tiež šíria správy, že pomohla destabilizovať politickú scénu v prospech Ruska v najmenej šiestich afrických krajinách vrátane Stredoafrickej republiky, Sudánu a Burkiny Faso. To malo za následok tisíce mŕtvych a približne dva milióny vysídlených ľudí.

Čítajte viac Prigožin poslal do Bruselu krvavé kladivo. Europoslanci navrhli vagnerovcov označiť za teroristov

Poslanci Európskeho parlamentu z rôznych strán nedávno vyzvali Európsku úniu, aby zaradila Vagnerovu skupinu na zoznam teroristických organizácií.

12:05 Sirény varujúce pred vzdušným útokom sa v sobotu rozozneli vo viacerých častiach Ukrajiny vrátane hlavného mesta Kyjev. Deje sa tak len jeden deň po rozsiahlom ruskom útoku na objekty kritickej infraštruktúry, informuje agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na miestnych predstaviteľov.

„Prosím choďte do úkrytov,“ uviedla na sociálnej sieti Telegram vojenská správa Kyjeva. Podľa denníka The Guardian sa sirény ozvali aj v Ľvove a vo Volynskej oblasti na západe Ukrajiny či v Mykolajive.

Bieloruský projekt Hajun, ktorý monitoruje vojenské aktivity v Bielorusku, na sociálnych sieťach uviedol, že nad Bieloruskom bolo spozorovaných niekoľko ruských lietadiel smerujúcich na sever Ukrajiny.

11:55 Moldavské úrady postavili vysielacie licencie šiestich televíznych staníc. Dôvodom sú obvinenia z dezinformácií, nepresného spravodajstva o ruskej vojne na Ukrajine a „pokusov o manipuláciu verejnej mienky“.

Komisia pre výnimočné situácie, ktorá bola zriadená po ruskej invázii na susednú Ukrajinu, v piatok neskoro večer oznámila rozhodnutie o odobratí licencií kanálom Prvý v Moldavsku, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 a Orhei TV.

Komisia uviedla, že pozastavenia licencii nastali po tom, ako kontrola audiovizuálnej rady zistila „nedostatok správnych informácií v spravodajstve o národných udalostiach, ale aj o vojne na Ukrajine“. Uviedla tiež, že cieľom pozastavenia je „zabrániť riziku dezinformácií alebo pokusom o manipuláciu verejnej mienky“.

Čítajte viac Ak prehráme, skončíme všetci v Haagu. Propagandisti odhalili strach Kremľa

Až štyri zo šiestich pozastavených kanálov – Prvý v Moldavsku, RTR Moldova, NTV Moldova a TV6 – pravidelne vysielajú programy z ruských televíznych staníc, ktoré v piatok zakázala Európska únia v rámci nového balíka sankcií voči Rusku.

Moldavská prezidentka Maia Sanduová tieto pozastavenia licencií privítala a uviedla, že je to „dôležitý krok na zabránenie pokusom o destabilizáciu“ krajiny.

10:31 Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin a vedúci predstavitelia ukrajinských inštitúcií napojených na ochranu ľudských práv vyzvali obyvateľov Ukrajiny na Slovensku, aby Policajnému zboru nahlásili vojnové zločiny, ktorých boli obeťami alebo svedkami. „Ak máte vo svojom okolí Ukrajincov, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu a stali sa obeťami ruských vojnových zločinov alebo boli toho svedkami, odkážte ich na túto výzvu, aby nemlčali a dali nám o tom vedieť," vyzvala policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová.

Čítajte viac Británia pripravuje ukrajinských sudcov na procesy s ruskými vojakmi

Ako ďalej informovala v tlačovej správe, ukrajinské orgány obetiam odkazujú, aby sa nebáli hovoriť o znásilňovaní, mučení, nútených deportáciách či lúpežiach.

Ukrajinci môžu zločiny nahlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy uawar@ minv.sk alebo osobne na Národnej kriminálnej agentúre v Košiciach.

9:47 Ukrajinské vzdušné sily zostrelili v sobotu ráno nad Odesou dve ruské rakety Oniks. Na Facebooku o tom informovalo veliteľstvo ukrajinskej armády na juhu krajiny. To uviedlo, že rakety boli odpálené z raketového systému pobrežnej obrany na Rusmi okupovanom polostrove Krym.

Zatiaľ neboli zverejnené žiadne ďalšie informácie o útoku. Krátko predtým sa na Telegrame objavili správy, že v Odese bolo počuť výbuchy.

8:50 Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že metro v ukrajinskej metropole už zase slúži svojmu účelu po tom, čo sa v ňom v piatok prevádzka vlakov kvôli ruským vzdušným útokom zastavila a jeho podzemné časti sa premenili na kryty. Všetci obyvatelia Kyjeva podľa neho už majú aj dodávky vody. V polovici mesta bolo obnovené vykurovanie a v dvoch tretinách dodávky elektriny, informoval Kličko na telegrame, kde zároveň upozornil na pokračujúci nedostatok elektriny a núdzové odstávky.

Agentúra Ukrinform s odvolaním sa na šéfa Dnepropetrovskej oblasti Valentyna Rezničenka medzitým napísala, že v troskách domu v meste Kryvyj Rih, ktorý zasiahla ruská strela, sa našlo telo rok a pol starého chlapca. Celkom tak ruský útok v tomto meste zabil štyroch ľudí – šesťdesiatšesťročnú ženu a mladý pár s ich malým synom, poznamenal Ukrinform. Ďalší ľudia vrátane detí utrpeli zranenie. Štyroch zranených hlásia vedenie Kyjevskej oblasti.

8:00 Ruská invázna armáda vystrelila v piatok na ukrajinskú civilnú a energetickú infraštruktúru celkovo 98 riadených striel, uviedol vo svojej rannej zvodke ukrajinský generálny štáb. Invázne vojsko podľa neho tiež v 65 prípadoch pálilo zo salvových raketometov. Ukrajinské ozbrojené sily za uplynulý deň (piatok) odrazili nepriateľské útoky pri viac ako 20 obciach vrátane Bachmutu, napísalo velenie ukrajinskej armády.

Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že obrancovia odrazili ruské útoky pri obciach Ploščanka, Červonopopivka a Bilohorivka v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. A tiež pri Bachmute, pri Opytnom, Zelenopillji, Andrijivke, Marjinke, Pobede a Novomychajlivke v susednej Doneckej oblasti.

„Nepriateľ presúva niektoré jednotky a sťahuje časť svojich vojakov z Kachovky a Novej Kachovky v Chersonskej oblasti smerom k (obci) Nyžni Sirohozy,“ uvádza ďalej ukrajinský generálny štáb. „Medzi miestnymi obyvateľmi ruskí vojaci šíria informáciu, že ruské vojsko Kachovku opustí do konca roka a preto lojálnym obyvateľom ponúkajú presun na dočasne okupovaný Krym,“ poznamenalo velenie ukrajinských ozbrojených síl.

Tvrdenia znepriatelených strán nemožno vo vojnových podmienkach ihneď overiť z nezávislých zdrojov.

7:55 Ukrajinským podnikom sa podarilo doviezť už viac ako pol milióna generátorov, podľa piatkových slov ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa sú však potrebné tisícky ďalších, a to väčších a výkonnejších, aby sa Ukrajine podarilo prekonať zimu. Informuje o tom spravodajská stanica Sky News.

Ukrajina trpí už od októbra v dôsledku ruských útokov čoraz častejšími výpadkami či obmedzeniami dodávok prúdu.

Ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenerho po piatkovej – v poradí už deviatej – vlne ruských útokov na energetické zariadenia uviedla, že opravy a teda aj obnovenia dodávok energie budú trvať dlhšie ako pri predošlých útokoch.

Šmyhaľ na piatkovom zasadnutí vlády uviedol, že Ukrajina bude potrebovať na zvládnutie zimy viac generátorov. Malí aj strední ukrajinskí podnikatelia už do krajiny doviezli 500.000 malých generátorov. Na to, aby Ukrajina prekonala zimu, však bude podľa jeho slov potrebných ešte približne 17.000 silnejších, respektíve výkonnejších generátorov. „Dúfame, že časť z týchto potrieb pokryjeme s pomocou našich partnerov,“ dodal premiér.