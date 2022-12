Čína zrušila uzáveru, Peking je však ľudoprázdny. Pohrebníctva nestíhajú

Reštaurácie sú uzavreté, pretože príliš veľa ich zamestnancov malo pozitívny test na COVID-19. Inokedy všadeprítomné skútre kuriérov s jedlom kľučkujúce v hustej doprave takmer nie je vidieť. Z lekární zmizli lieky proti nachladnutiu a v supermarketoch sa minuli základné potreby, ako je dezinfekčný roztok a antibakteriálne utierky, napísal spravodajský server The New York Times.

Necelý týždeň po tom, ako čínska vláda po vlne protestov po celej krajine zrušila prísne obmedzenia v rámci politiky „nulovej tolerancie voči covidu“, vyzerá Peking ako mesto zovreté koronavírusovou uzáverou – ale tentoraz sa pre ňu rozhodli samotní obyvatelia.

Chodníky a pešie zóny sú vyľudnené a kedysi rušné dopravné tepny opustené. Obyvatelia sa schovávajú doma a hromadia zásoby liekov kvôli vlne nákazy koronavírusom, ktorá teraz mesto sužuje.

Radosť čoskoro vyprchala

„Nikto sa teraz neodváži vyjsť von,“ povedal majiteľ pekinskej reštaurácie, pán Jüe Ťia-ťün. Keď sa minulý týždeň dozvedel, že zákazníci budú môcť opäť navštevovať reštaurácie, mal veľkú radosť, ktorá ale čoskoro vyprchala, keď zistil, že ľudia kvôli stúpajúcemu počtu nakazených rovnako neprídu.

„Nemám dokonca ani zákazníkov, ktorí by si objednávali jedlo so sebou,“ dodal pán Jüe, ktorý pripustil, že by pravdepodobne rovnako nemal dosť vodičov na rozvážanie jedla.

Čítajte viac Čína vypla aplikáciu sledujúcu ľudí mimo miest, do zahraničia ich ešte nepustí

Obyvateľov zachvátilo skľučujúce poznanie, že vírus, ktorý už väčšina sveta zažila, sa v krajine tri roky po svojom objavení prvýkrát voľne a rýchlo šíri. Na čínskej sociálnej sieti Weibo sa objavila záplava správ od ľudí z celej Číny, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti s covidom. „Päťdesiat až šesťdesiat percent mojich príbuzných a priateľov malo pozitívny test,“ napísal jeden z používateľov si­ete.

Čang Lan, zakladateľka populárneho reťazca reštaurácií South Beauty Group, patrí medzi tých, ktorí sa vírusom nakazili. A v živom vysielaní na sieti sa rozhodla propagovať vitamínové doplnky a klobásy ako možné lieky. „Som tu, aby som vás povzbudila,“ povedala Čang Lan. „Zmeňte spôsob myslenia. Pite veľa vody. Budete v poriadku,“ dodala.

Pohrebné ústavy nestíhajú

Pohrebné ústavy v Pekingu sa snažia udržať krok so žiadosťami o pohrebné a kremačné služby. Mnoho pracovníkov zariadení a vodičov pohrebných vozidiel má totiž pozitívne testy na infekciu a neprišli do práce, napísala agentúra Reuters. Okrem asi desiatky pohrebných ústavov sa podľa nej nárast infikovaných pracovníkov v Pekingu dotýka fungovania aj ďalších podnikov vrátane reštaurácií alebo kuriérnych firiem.

„Máme teraz menej áut aj zamestnancov,“ povedal pracovník pohrebného ústavu Mi-jün a dodal, že v zariadení rastie počet nevybavených žiadostí o kremačné služby. „Máme mnoho pracovníkov, ktorí boli pozitívne testovaní,“ vysvetlil. „Sú tu dlhé rady pohrebných vozidiel a ťažko povedať, kedy budú voľné sloty,“ uviedol pracovník pohrebného ústavu pomenovanom Tung-ťiao.

Čítajte viac Nulová tolerancia je minulosťou, Peking zrušil aj sledovanie rozsahu nákazy

Či ťažkosti pokryť zvýšený dopyt po kremáciách súvisia aj s nárastom počtu úmrtí kvôli chorobe covid-19, však nie je jasné, upozorňuje Reuters. „Normálne úmrtie,“ odpovedal zamestnanec firmy Tung-ťiao na otázku, či úmrtie súvisí s nákazou koronaviru.

Takmer vypredané testy

Jedným z najžiadanejších druhov tovaru sú teraz v Pekingu rýchle antigénne testy, ktoré sú v obchodoch takmer vypredané. Ťažko dostupné sú aj lieky, a to tak v lekárňach, ako aj v nemocniciach. Mnohí obyvatelia sa sťažujú, že mesto sa malo na epidémiu covidu lepšie pripraviť, napríklad vytvorením zásob liekov.

„Najhorší problém je nedostatok liekov,“ povedal dvadsaťpäťročný obyvateľ Pekingu, ktorý s ohľadom na politicky citlivú povahu tohto problému uviedol len svoje rodové meno Wang. V sobotu ho začalo bolieť v krku, točila sa mu hlava a teplota mu stúpla na 38 stupňov. Urobil si antigénny test a zistil, že je pozitívny. Vyrazil preto do nemocnice.

„Nevedel som, či sa liečim správne, a preto som išiel do nemocnice, aby som sa poradil s lekárom,“ povedal Wang a dodal, že sa tiež snažil zohnať ibuprofén proti bolesti a obľúbený bylinný liek nazývaný lien-chua čching-wen, ktorého cena v poslednom čase rýchlo stúpa. Lekár mu namiesto toho predpísal loxoprofén a menej žiadaný bylinný liek kan-mao čching-že. Wang si však nie je istý, či tieto lieky budú mať rovnaký účinok.

Keď z pekinských lekární zmizla väčšina žiadaných liekov, objavili sa na sieti Weibo rôzne návody pre obyvateľov veľkých miest, ako nakupovať lieky na vidieku. Hromadenie liekov, ktoré si ľudia nakupujú do zásoby, sa neobmedzuje len na prípravky proti kašľu a nachladnutie.

V obchodoch dochádzajú napríklad konzervované broskyne, pretože ľudia veria, že sú plné živín, ktoré dokážu koronavírus zahnať. Tento sladký kompót je obľúbený predovšetkým v severovýchodnej Číne, kde sa používa na liečbu príznakov nachladnutia, no zdá sa, že si získava priaznivcov aj inde, kde sa ľudia snažia mať nad chorobou navrch. Štátne médiá už vydali vyhlásenie, podľa ktorého neexistuje žiadny dôkaz, že by broskyne mali na liečbu akýkoľvek vplyv.