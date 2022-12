Musk na základe hlasovania používateľov twitteru odblokoval novinárom účty

Twitter obnoví účty niektorých novinárov, ktoré boli pozastavené po tom, čo ich nový majiteľ tejto sociálnej siete Elon Musk obvinil z ohrozovania jeho rodiny. Oznámil to samotný Musk.

„Ľudia prehovorili. Účtom, ktoré zverejnili moju polohu, bude teraz zrušené pozastavenie," napísal Musk na Twitteri.

Musk uskutočnil na Twitteri prieskum, v ktorom sa pýtal, či by mal obnoviť zablokované twitterové účty teraz alebo o týždeň. Takmer 59 percent z 3,69 milióna ľudí zapojených do prieskumu uviedlo, že by ich mal obnoviť už teraz.

Len v priebehu piatka boli bez predchádzajúceho varovania z Twitteru odstránené účty niekoľkých novinárov z televízie CNN a denníkov The New York Times a The Washington Post. Títo novinári predtým zverejnili príspevky, v ktorých informovali o odstránení ďalšieho z účtov, ktorý monitoroval lety Muskovho súkromného lietadla.

Musk povedal, že tento krok bol nevyhnutný po tom, čo auto, ktoré viezlo jedno z jeho detí, sledoval v Los Angeles „bláznivý stalker“ a zdalo sa, že z incidentu obviňuje práve sledovanie letov jeho lietadla.

Zablokovanie účtov novinárov na Twitteri kritizovali Európska únia, OSN či medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk Muskovo rozhodnutie odblokovať účty privítal. Türk zároveň vyzval Twitter, aby rešpektoval ľudské práva.

OSN je znepokojená

„Dobrou správou je, že novinári sa na Twitter vrátili, no stále pretrvávajú vážne obavy," uviedol Türk v príspevku na Twitteri. Zároveň trval na tom, že „Twitter má povinnosť rešpektovať ľudské práva“.

Türk v sobotu vyjadril obavy nad Muskovymi rozhodnutiami a vyzval ho, aby sa „zaviazal, že sa bude rozhodovať na základe verejne dostupných legilatív, ktoré rešpektujú ľudské práva vrátane slobody slova“.

