Knieža Schwarzenberg: Rusko sa rozpadne. Každé impérium musí zažiť svoju veľkú porážku

Bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg počíta s rozpadom Ruska v dôsledku vojny proti Ukrajine a s pokračovaním dekolonizačného procesu práve v Ruskej federácii. Každá imperiálna mocnosť musí zažiť svoju veľkú porážku, kým sa opäť vráti k normálnemu mysleniu, povedal v rozhovore s rakúskym nedeľníkom Presse am Sonntag.

„Dekolonizačný proces bude pokračovať v Ruskej federácii. Rusko sa rozpadne. Veľké časti sa, akonáhle budú môcť, osamostatnia,“ povedal Schwarzenberg, ktorý pred týždňom oslávil 85. narodeniny. Rusko v tejto súvislosti prirovnal k Nemecku, ktoré sa iba porážkou v 2. svetovej vojne „vyliečilo“ zo svojho imperializmu.

Od 15. storočia sa Rusko „neustále rozširovalo“, upozornil Schwarzenberg. Poukázal tiež na skutočnosť, že pre generáciu terajšieho šéfa Kremľa Vladimira Putina bolo zrútenie Sovietskeho zväzu „najväčšou katastrofou 20. storočia“, ktorú chcel Putin „napraviť“. „Tragédiou Ruska je, že nepozná svoje hranice. Každá imperiálna mocnosť musí zažiť svoju veľkú porážku, kým sa opäť vráti k normálnemu mysleniu,“ povedal denníku Schwarzenberg.

Historickými analógiami vysvetlil aj potrebu podporovať Ukrajinu. „V minulosti sa opakovane vyskytovala myšlienka, že malé národy by sa mali láskavo obetovať pre tých väčších. Či už to bol Mníchov 1938, alebo Jalta 1945. Lenže toto myslenie nás opakovane privádza ku katastrofám,“ varoval Schwarzenberg. Ukrajinu si vraj vie predstaviť ako člena EÚ, v jej začlenenie do NATO však zatiaľ neverí.

Niekdajší český minister zahraničia si vo vzťahu k Rusku dokáže predstaviť opakovanie situácie z obdobia po roku 1945, keď bolo Nemecko „pomerne rýchlo integrované do Západu“. Aj porazených Rusov by podľa neho mohol Západ potrebovať „ako spojencov proti Číne“.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Schwarzenberg prirovnal k niekdajšiemu americkému prezidentovi Ronaldovi Reaganovi, ktorému je pripisovaná podstatná zásluha na konci Sovietskeho zväzu a jeho dominancia nad východnou Európou. „Dvaja prezidenti, ktorí zmenili dejiny, začínali obaja ako herci a svoje úlohy úplne naplnili až neskôr ako politici: Ronald Reagan a Volodymyr Zelenskyj,“ domnieva sa Schwarzenberg.