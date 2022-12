ONLINE: Iránske drony už nelietajú z Krymu, Zelenskyj žiada Patrioty

Rusko podľa Britov zmenilo miesto, odkiaľ vypúšťa iránske drony. Nie je to už Krym, ale Krasnodarský kraj. Pripisujú to obavám o bezpúečnosť Krymu a tiež lepším možnostiam zásobovania. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada od Západu protivzdušné obranné systémy ako je americký Patriot.

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje 298. deň

8:51 Dovedna štyri lode so 145-tisíc tonami pšenice v rámci iniciatívy „Grain from Ukraine“ vyplávali z ukrajinského prístavu v Odese a smerujú do Ázie. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na ukrajinské ministerstvo infraštruktúry.

Medzi spomenutými štyrmi plavidlami sa nachádza aj loď so 71-tisíc tonami pšenice smerujúca do Indonézie. Podľa ministerstva je momentálne v štádiu vybavovania 23 plavidiel, ktoré prepravujú 734-tisíc ton ukrajinských poľnohospodárskych produktov.

Čítajte viac Pre ukrajinskú pšenicu dokázali vraždiť

V Spoločnom koordinačnom centre v Istanbule čaká na kontrolu 92 plavidiel. Podľa ukrajinského ministerstva infraštruktúry lode „umelo“ zdržiavajú ruskí predstavitelia. „Táto situácia obmedzuje činnosť ukrajinských prístavov a spôsobuje spomalenie exportu produktov o minimálne tri milióny ton mesačne,“ uvádza ministerstvo.

Napriek tomu od augusta odišlo z ukrajinských prístavov približne 14 miliónov ton ukrajinských poľnohospodárskych produktov na dovedna 558 lodiach.

7:35 Rusko zrejme pre obavy zo zraniteľnosti Krymského polostrova zmenilo miesto vypúšťania iránskych dronov, ktorými útočí na ukrajinskú infraštruktúru. Uviedlo to v sobotu britské ministerstvo obrany vo svojej najnovšej správe o vývoji situácie na Ukrajine, ktorú citoval denník The Guardian.

Podľa ministerstva sú tieto drony najnovšie vypúšťané z Krasnodarského kraja na juhu Ruska, pričom v predchádzajúcej fáze vojny ich vypúšťali najmä z miest na okupovanom Kryme. Zmena mohla nastať pre ruské obavy o bezpečnosť polostrova, no Rusom zároveň uľahčuje obnovovanie ich zásob, keďže Rusi tieto drony pravdepodobne dovážajú z Iránu do mesta Astrachán, ktoré na pobreží Kaspického mora.

Britský rezort taktiež uviedol, že Rusko vo svojich najnovších útokoch na ukrajinské ciele používa prevažne vzdušné a námorné riadené strely, ale takmer určite aj drony poskytnuté Iránom. Zároveň si všimol nárast útokov raketami dlhého doletu na kritickú infraštruktúru Ukrajiny.

7:30 Úradom v Ukrajine sa po piatkových raketových útokoch zo strany Ruska podarilo obnoviť dodávky elektriny pre takmer šesť miliónov ľudí. V sobotu večer to vo svojom pravidelnom príhovore uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom dodal, že opravy stále pokračujú, informovala agentúra DPA.

Zelenskyj zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby Ukrajine poskytlo prostriedky na ochranu svojho vzdušného priestoru. „Môžete to urobiť. Môžete poskytnúť ochranu našim ľuďom – stopercentnú ochranu pred týmito ruskými teroristickými útokmi,“ poznamenal.

Podľa DPA Ukrajina v súčasnosti čaká na konečné schválenia systémov protivzdušnej obrany, ktoré jej majú byť dodané. Ukrajinský prezident dúfa, že by medzi nimi mohol byť napríklad americký systém Patriot.

Zelenskyj tiež poznamenal, že Ukrajina má stále značné problémy s dodávkami elektriny, vody a tepla. Výpadky podľa neho postihujú milióny Ukrajincov.