Mala by Ukrajina vstúpiť do NATO? Pre Pravdu odpovedá nemecká ministerka obrany

Kedy sa Nemecko dostane k tomu, že bude investovať dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) do obrany?

Samozrejme, že nás zaväzuje cieľ NATO, že na obranu je potrebné vynaložiť dve percentá HDP. Pokračujúca ilegálna a brutálna agresívna vojna Ruska proti Ukrajine nám napokon ukázala, aké dôležité je mať dobre vybavené a dostatočne financované ozbrojené sily. S pomocou 100-miliardového špeciálneho fondu, ktorý sme vytvorili, máme v úmysle dosiahnuť dvojpercentný cieľ Severoatlantickej aliancie v priemere do piatich rokov. V nadchádzajúcich rokoch budeme výrazne investovať do lepšieho vybavenie Bundeswehru, aby sme si zachovali robustné ozbrojené sily.

Na čo sa v tento súvislosti plánuje nemecká vláda zamerať?

Počas tohto roku sme spustili viacero veľkých projektov. Zlepšili sme osobné vybavenie vojakov, rozhodli sme sa objednať transportné helikoptéry CH-47 Chinook a bojové stíhačky F-35 a vyzbrojili sme bezpilotné lietadlá HERON TP. Tento mesiac nemecký parlament schválil dôležité projekty obstarávania v celkovej výške takmer 13 miliárd, ktoré sa týkajú rôznych oblastí obrany. Výstroja, logistiky či digitalizácie spôsobilostí velenia a a riadenia. Zmluvy na dodávku strojov F-35 sme už podpísali. A nasledujúcich mesiacoch začneme mnoho ďalších projektov.

Ako by mali spojenci a partneri rozumieť pojmu Zeitenwende, teda dejinný obrat, ktorý sa začal v Nemecku používať potom, čo Rusko začalo inváziu? Čo to znamená?

Zeitenwende alebo bod obratu znamená, že čelíme novej realite v bezpečnostnej politike a že sme sa rozhodli, že budeme vhodne reagovať. Či sa to už týka peňazí alebo mentálneho nastavenia. Nelegálny a brutálny útok Ruska na Ukrajinu ukázal, že národná a kolektívna obrana musia byť opäť našou najvyššou prioritou. Ide o celospoločenský projekt, na ktorý musia byť pripravení všetci vrátane napríklad obranného priemyslu. To je dôvod, prečo investujeme do ozbrojených síl, prispôsobujeme naše štruktúry a sme komplexne zapojení do prítomnosti NATO na východnom krídle. Všetky naše opatrenia úzko koordinujeme s alianciou, EÚ a s našimi partnermi. K nim, samozrejme, patrí aj môj kolega tu v Bratislave minister obrany Jaroslav Naď.

Mal by Západ, teda najmä EÚ a USA, zvýšiť a koordinovať vojenskú produkciu, aby na jednej strane dokázal podporovať Ukrajinu a na druhej strane mal dostatočné kapacity pre vlastné potreby?

Musíme naďalej zvládať podporovať Ukrajinu v jej odvážnom boji a zároveň posilňovať obranyschopnosť aliancie a Bundeswehru. Aby sme to dosiahli, diskutujeme o tom v rámci NATO a EÚ. Kontaktnú skupinu pre podporu Ukrajiny využívame napríklad na koordináciu čo najlepšej pomoci pre Kyjev. Okrem toho musíme ďalej rozširovať spoluprácu s našimi partnermi, aby sme vedeli rýchlejšie reagovať a mohli nakupovať za lepšie ceny vo vyzbrojovacích projektoch, ako je European Sky Shield Initiative (nemecká iniciatíva na posilnenie európskej protiraketovej obrany, pozn. red.). Na národnej úrovni úzko spolupracujeme s naším obranným priemyslom, aby sme mohli vyhodnotiť naše výrobné kapacity a čo najlepšie ich využili.

Je úplne očividné, že ruská invázia na Ukrajinu absolútne zásadným spôsobom ovplyvnila európsku bezpečnostnú architektúru. Môže si EÚ dovoliť existenciu Ruska pod vedením Vladimira Putina?

Rusko rozpútalo úplne nevyprovokovanú, brutálnu agresívnu vojnu proti krajine, ktorá teraz bráni svoju územnú celistvosť. Ruské činy sú nezákonné, neľudské, brutálne a založené na Putinovom represívnom vnútornom systéme vládnutia. No dohody, ako napríklad vývoz obilia alebo výmena väzňov, sú zároveň dôkazom toho, že diplomacia a rokovania sú stále dôležité a možné. Chcela by som však jasne povedať, že o podmienkach a o tom, o čom by sa malo vyjednávať, rozhoduje iba Ukrajina.

Mala by sa Ukrajina stať členom NATO alebo nie?

Skutočnosť, že každá slobodná krajina môže ašpirovať na členstvo v akejkoľvek aliancii podľa vlastného rozhodnutia, platí, samozrejme, aj pre Ukrajinu. Ako však už bolo povedané, na vstup do NATO musíte splniť určité podmienky.

Som si istý, že ste počuli minimálne nejakú kritiku, že Nemecko by malo poskytnúť Ukrajine väčšiu vojenskú podporu. Takéto hlasy znejú najmä zo strednej a východnej Európy. Do akej miery súhlasíte s touto kritikou a zintenzívni Nemecko svoje úsilie?

Ukrajine v jej odvážnom boji proti útočníkom poskytujeme komplexnú podporu. Dodali sme jej veľké množstvo zbraní a vybavenia, vrátane najmodernejších samohybných húfnic, raketometov a systémov protivzdušnej obrany. Môj ukrajinský kolega Olexij Reznikov a premiér Denys Šmyhal ma ubezpečili o ich účinnosti. Pre úspešné používanie zbraňových systémov je nevyhnutná aj kvalifikácia na obsluhovanie dodávaných zariadení, a preto spolu s našimi partnermi školíme posádky a personál údržby. Chcem, aby Ukrajina dostala podporu, ktorú potrebuje. A vynaložíme maximálne úsilie, aby sme v tejto pomoci pokračovali. Okrem priamych dodávok uzatvárame aj dohody o výmene ako napríklad so Slovenskom (takzvané Ringtausch, keď Nemecko dodá jednej krajine nejaké zbrane a tá dá ďalšie zbrane Ukrajine, Slovensko takto získalo nemecké tanky Leopard 2 a na Ukrajinu posiela transportéry, pozn. red.). S našimi partnermi spolupracujeme na dodávke viac ako 100 operačných bojových vozidiel pechoty a bojových tankov na Ukrajinu, s ktorými sú jej ozbrojené sily už oboznámené. Je zrejmé, že dohody o výmene fungujú a my ich plníme rýchlo a spoľahlivo.

Mnohonárodnú bojovú skupinu NATO na Slovensku tvoria aj nemeckí vojaci. Predpokladám, že okrem poskytnutých tankov Leopard 2 sa pripravujú ďalšie spoločné vojenské projekty. Vnímate to ako dlhodobý záväzok Berlína a čo robí Slovensko pre Nemecko v oblasti obrany?

Bojové tanky Leopard 2 a s nimi spojený výcvik a naše pozemné sily, ktoré sú súčasťou Mnohonárodnej bojovej skupiny na Lešti, sú len niektorými aspektmi našej spolupráce. Za zmienku určite stojí centrum údržby, ktoré sme práve spoločne založili s cieľom, aby sa ukrajinským silám rýchlo vrátila opravená opotrebovaná technika. Rovnako je dobré pripomenúť si naše spoločné zapojenie sa do spomenutej iniciatívy European Sky Shield. A potom je tu, samozrejme, náš systém protivzdušnej obrany Patriot na Slovensku, aby sme doplnili chýbajúce vojenské spôsobilosti, keďže vaša krajina dodala Ukrajine systém S-300. Tento úspešný program sme teraz predĺžili do konca roku 2023. V rámci úzkej kooperácie podporujeme Slovensko ako partnera, ktorý na východnom krídle aliancie čelí hrozbám, a zároveň zvyšujeme obranyschopnosť NATO v tomto regióne. Som presvedčená, že aj v budúcnosti budeme našu spoluprácu upevňovať, o čom budem diskutovať aj počas rokovaní v Bratislave.