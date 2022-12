Viezli slávnostné uniformy i medaily. Rusi na Ukrajine zlyhali viac, ako sa vedelo

Ruskú inváziu na Ukrajinu od začiatku sprevádza kaskáda chýb, pričom zlyhania sú hlbšie, než sa doteraz vedelo. V obsiahlom materiáli to uvádza americký denník The New York Times (NYT), ktorý na základe rozhovorov, dokumentov či tajných bojových plánov podrobne popisuje chyby, ktorých sa Moskva dopustila pri vojenskej agresii voči susednej krajine. Rusko nikdy vo svojej histórii neurobilo také hlúpe rozhodnutia, povedal denníku ruský generál v zálohe Leonid Ivašov.