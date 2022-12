Kissinger: Bezmocné Rusko prinesie chaos. Mierový proces spojí Ukrajinu s NATO

Blíži sa čas na vyjednanie mieru na Ukrajine, aby sa znížilo riziko vzniku ďalšej zničujúcej svetovej vojny, no sny o ponížení alebo rozpade Ruska by mohli viesť k rozpútaniu jadrového chaosu. Uviedol to bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger v článku zverejnenom v časopise The Spectator.