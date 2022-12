Sú nemecké obrnené Pumy šrot? Na cvičení zlyhalo všetkých osemnásť

Generálny inšpektor nemeckej armády Eberhard Zorn napriek tomu ubezpečuje, že na obnove prevádzkyschopnosti obrnencov sa pracuje a že Nemecko bude hneď od začiatku nadchádzajúceho roka schopné záväzky voči NATO splniť.

VIDEO: Nemci považujú bojové vozidlo pechoty Puma za najlepšie na svete.

Problémy obrnencov odhalilo nedávne cvičenie, na ktorom bolo z prevádzky vyradených všetkých 18 zapojených vozidiel. Generál Ruprecht von Butler potom napísal inšpektorovi pozemných síl Alfonsovi Maisovi správu, v ktorej podľa magazínu Der Spiegel označil operačnú pripravenosť vozidiel za stávku do lotérie. „Bohužiaľ, musím sa takto tvrdo vyjadriť. S obvyklou spoľahlivosťou nemeckých pozemných vozidiel to nie je možné porovnávať,“ citoval magazín generála.

Najpálčivejšie závady sa podľa magazínu týkali elektroniky, jedného z obrnencov postihol tiež požiar káblov v priestore pre vodičov a ťažkosti boli aj s funkčnosťou streleckých veží. Tieto problémy sú podľa generála známe, za prekvapivú ale označil ich frekvenciu. K rozsiahlym výpadkom uviedol, že sa nedali očakávať, pretože stroje boli nasadené iba na strelnici v severonemeckých nížinách, kde neboli vystavené nadmernej záťaži.

Ministerka obrany Christine Lambrechtová v pondelok až do vyriešenia ťažkostí pozastavila ďalšie nákupy týchto strojov.

„Nedávne zlyhanie obrnencov Puma je značným neúspechom,“ povedala v pondelok Lambrechtová. Zdôraznila, že kým sa vozidlo nepreukáže ako stabilné, nemôže ich armáda používať. „Naši vojaci sa musia spoľahnúť na to, že zbraňové systémy zostanú robustné a stabilné aj v boji,“ uviedla.

Spoľahnúť sa na nemecké ozbrojené sily môže podľa Lambrechtovej aj Severoatlantická aliancia. Pre potreby aliančných síl veľmi rýchlej reakcie preto Nemecko namiesto pôvodne zamýšľaných Púm nasadí stroje Marder. Tie do výzbroje Bundeswehr zaraďoval od 70. rokov minulého storočia a za ich nástupcu si armáda vybrala spomínané Pumy. „S bojovými vozidlami pechoty Marder sme počítali už počas príprav, čo sa ukázalo ako múdre,“ dodala ministerka.

Ešte pred týždňom pritom Lambrechtová hovorila o veľkom dni pre Nemecko, keď rozpočtový výbor Spolkového snemu schválil nákup amerických stíhačiek F-35 a ďalšie miliardové projekty modernizácie nemeckej armády, vrátane dozbrojenia vozidlami Puma.

Správy o technických nedostatkoch obrnených vozidiel zaujali nielen médiá, ale aj poslancov. Šéfka parlamentného výboru pre obranu Mária-Agnes Stracková-Zimmermannová kritizovala predovšetkým to, že Spolkový snem nebol vôbec informovaný a že ona sama sa o všetkom dozvedela až z tlače. To, že problémy sú, prípadne môžu nastať, nie je podľa nej nič nezvyčajné. „Očakávam ale, že my ako výbor dostaneme obratom vyhlásenie,“ povedala.

Generálny tajomník opozičnej Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) Mario Czaja v pondelok v televízii RTL vyhlásil, že problémy obrnených vozidiel Puma sú nielen nepríjemné, ale tiež ponižujúce, preto by mal kancelár Olaf Scholz zasiahnuť. „Dúfame, že tento týždeň bude jasno,“ dodal Czaja, ktorého CDU je spoločne so sesterskou bavorskou Kresťansko-sociálnou úniou (CSU) najväčšou opozičnou silou v parlamente.

Ministerstvo obrany pre ťažkosti s vozidlami zvolalo mimoriadnu schôdzku, aby sa zástupcovia armády a zbrojného priemyslu prerokovali technický stav vozidiel. Debaty sa zúčastňuje aj ministerka obrany Christine Lambrechtová. „Robíme všetko, aby sme rýchlo obnovili operačnú pripravenosť tých vozidiel,“ povedal Zorn. „Záväzky voči NATO budeme od 1. januára 2023 plniť,“ dodal.

Prvé bojové vozidlá pechoty Puma zo sériovej produkcie dostala nemecká armáda prvýkrát v roku 2015. V budúcnosti majú plne nahradiť dosluhujúce vozidlá Marder, o ktoré sa nemecká mechanizovaná pechota opiera od 70. rokov minulého storočia.