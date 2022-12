Patrioty ako cieľ? Moskva sa sťažuje, ale západné zbrane nedokáže zničiť

VIDEO: Nepriateľa majú prekvapiť. Výsadkári NATO cvičia na boj.

Pozrite si video NATO, ako americkí výsadkári cvičili s talianskymi a nemeckými ozbrojenými silami.

Úspešný systém

Patriot dokáže likvidovať nepriateľské strely aj lietadlá. Prvýkrát sa preslávil v roku 1991, keď v operácii Púštna búrka zničil desiatky irackých taktických balistických rakiet Scud. Bol to veľký úspech, pretože dovtedy Patrioty neboli použité v reálnom konflikte.

Ani tento systém však nie je v žiadnom prípade dokonalý. Iracký Scud 25. februára 1991 prenikol obrannou a v kasárňach v saudskoarabskom Dahráne zabil 28 amerických vojakov.

Patriot sa, samozrejme, vyvíja. Prvá a druhá generácia striel, ktoré využíval, ničila ciele tak, že pred nimi vybuchla. Podľa Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) najnovšie rakety nepriateľské objekty priamo zasahujú.

„Spojené štáty posielajú systém Patriot na Ukrajinu z troch dôvodov. Pomôže pri obrane proti ruským raketovým útokom, ktoré ničia ukrajinské mestá a narúšajú verejné služby. Okrem toho USA týmto krokom dôrazne vyjadria politickú podporu Kyjevu. A aj preto, lebo Spojené štáty nemajú k dispozícii veľa iných protivzdušných obranných systémov, ktoré by mohla Ukrajina dostať,“ uvádza správa CSIS a jej autori Mark Cancian a Tom Karako.

Nie je ešte jasné, či už padlo posledné slovo, že Kyjev skutočne Patrioty dostane. No údajne by sa to mohlo stať už vo februári. Ak je to tak, je pomerne pravdepodobné, že ukrajinskí vojaci už obsluhu systému nacvičujú, hoci sa k tomu verejne nikto nevyjadril.

Ruské námietky

Samozrejme, hneď sa ozvalo Rusko. Patrioty vraj budú legitímnym cieľom, ich nasadenie bude provokáciou a bude mať pre Západ následky. Kremeľ v podstate opakuje rovnaké vyhlásenia, s ktorými príde vždy, keď sa debatuje o tom, že Ukrajina by mala dostať nejaký zbraňový systém, aby sa mohla brániť proti ruskej invázii.

Moskva však napriek vyhrážkam nedokázala žiadnym spôsobom prerušiť dodávky západných zbraní Kyjevu, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom. Zdá sa, že pomerne márna je aj snaha Ruska likvidovať už nasadené vojenské systémy. Podľa dostupných informácii napríklad okupanti nedokázali zničiť ani jeden salvový raketomet HIMARS. A slovenský minister obrany Jaroslav Naď nedávno potvrdil, že stále funguje protivzdušná obrana S-300, ktorú Bratislava dala Kyjevu ešte na jar. Z ťažkých slovenských zbraní zatiaľ vyradili Rusi len jednu húfnicu Zuzana 2.

Hoci je Patriot všeobecne známy, podľa expertov z CSIS nepredstavuje prakticky žiadnu vojenskú eskaláciu.

„Je určený na obranu. Bude ničiť bezpilotné vzdušné ciele a možno trafí niekoľko lietadiel. Jeho nasadenie neprekračuje ani jednu z dvoch ruských červených čiar, ktorými sú vyslanie vojakov NATO na Ukrajinu a invázia na ruské územie,“ napísali autori správy pre CSIS. „Patriot sťaží ruské letecké operácie. Zásadne však nezasiahne do priebehu konfliktu. Po nasadení s plne vycvičenou posádkou poskytnú Patrioty užitočnú spôsobilosť, ktorá vyplní niektoré medzery v ukrajinskej protivzdušnej obrane a zvýši jej kapacity. No jedna batéria dokáže ochrániť len pomerne malé územie. Nevytvorí ochrannú bublinu pre celú krajinu a dokonca ani pre jej väčšiu časť. Ale fakt, že USA sú ochotné riskovať dodávku systému, odráža silný politický záväzok voči Ukrajine,“ uviedli Cancian a Karako.

Smiešne požiadavky

Patrioty by však do istej miery mohli prispieť k tomu, že sa ďalšia vojnová taktika Moskvy skončí neúspechom. Rusi ostreľujú ukrajinské mestá a kritickú infraštruktúru, aby sťažili život bežným ľuďom. Ak je však cieľom týchto útokov primäť Kyjev, aby prijal podmienky Moskvy na rokovania, Kremľu to nevychádza. A s lepšou protivzdušnou obranou na to bude môcť úplne zabudnúť.

„Pozícia Ukrajiny je jasná. Odkazuje Rusom, aby odišli z jej územia, a potom sa dá o veciach diskutovať. Moskva však Kyjevu hovorí, že musí akceptovať, že štyri regióny na východe Ukrajiny už patria Rusku. A potom môže nastúpiť rokovanie. Je to však mimoriadne smiešne. Veď Rusi v skutočnosti ani tieto regióny neovládajú. Na začiatku vojny sa im podarilo obsadiť oblastné centrum Cherson, ale to je už späť v ukrajinských rukách. Rusko si robí nárok na územia, ktoré fyzicky nedokáže kontrolovať. To nie je pozícia, s ktorou by mohlo ísť do nejakých skutočných rokovaní,“ reagoval pre Pravdu Toms Rostoks z Centra pre bezpečnosť a strategický výskum na lotyšskej Akadémii národnej obrany.