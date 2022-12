V Rusku vybuchol plynovod vedúci až k Slovensku, zomreli traja ľudia

V ruskom Čuvašsku explodoval plynovod Bratstva, ktorý vedie zo západnej Sibíri do západukrajinského mesta Užhorod.

K explózii došlo neďaleko obce Kalinino, zhruba 150 kilometrov západne od Kazane, v Čuvašskej republike v európskej časti Ruska.

Z informácie prokremeľského serveru Rossijskaa gazeta vyplýva, že úmyselné zavinenie explózie je vylúčené. Došlo k nej v dôsledku zlyhania ľudského faktora: „Na plynovode sa vykonávali práce, do ktorých boli zapojení štyria ľudia. Oprava bola takmer dokončená, pred požiarom pracovníci naplnili plynový okruh. Oficiálnou príčinou výbuchu bol únik plynu počas plánovaných opráv na úseku podzemného plynovodu s priemerom 1420 mm."

VIDEO: Výbuch ruského plynovodu Bratstvo, ktorý vedie až k hraniciam Slovenska.

Ako tvrdí ukrajinská agentúra Unian, pri incidente zahynuli traja ľudia a jeden sa zranil. Tromi mŕtvymi sú opravári, štvrtý z nich utrpel vážne popáleniny.

Úrady časť pretrhnutého plynovodu uzavreli. Vzniknutý plameň podporený unikajúcim plynom sa podarilo hasičom uhasiť okolo 13.20 h SEČ, uviedlo čuvašské ministerstvo pre mimoriadne udalosti. Do zásahu nasadili 37 hasičov.

Miestne médiá citovali svedkov, podľa ktorých sa v mieste najprv ozvali explózie a následne vzplanula ohnivá guľa.

Pre vysokú teplotu sa podľa Unianu hasiči nemohli k požiaru priblížiť.

Plynovod Bratstvo, postavený v 80. rokoch minulého storočia, vedie z Nového Urengoja na Sibíri do ukrajinského Užhorodu. Jeho časť vedie cez ukrajinské územie a vetví sa aj do Turecka a Strednej Ázie. Je to jeden z najdôležitejších ruských exportných plynovodov, čiastočne ho vlastní a prevádzkuje aj Ukrajina.