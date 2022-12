Podporil vzburu proti Amerike. Aj keď Trump skončí, trumpizmus prežije

Odporúčanie nie je právne záväzné. Možná obžaloba sa však týka štyroch zločinov. Sú to napomáhanie vzbure, marenie úradného nariadenia, sprisahanie proti vláde USA a sprisahanie s cieľom urobiť nepravdivé vyhlásenie. Ak by 76-ročného Trumpa odsúdili, mohol by čeliť až niekoľkým desaťročiam za mrežami.

Volebné klamstvá

Sfanatizovaní stúpenci prezidenta 6. januára 2021 zaútočili na Kongres, ktorý mal rozhodnúť o potvrdení výsledku súboja o Biely dom z novembra 2020. V ňom pomerne jasne zvíťazil demokrat Joe Biden, no Trump okamžite začal jeho výhru spochybňovať. Časť jeho podporovateľov ho dokonca žiadala, aby vyhlásil výnimočný stav. Hoci k tomu nedošlo, Trumpove volebné klamstvá stačili na to, aby fanúšikovia celebritného miliardára spustili útok na Kongres.

Čítajte viac Mohol v Nemecku uspieť puč krajnej pravice? Inšpirovali ho aj trumpovci

Dokonca aj viacerí poradcovia hovorili po voľbách v roku 2020 Trumpovi, aby zmiernil svoju rétoriku. Aká bola reakcia vtedajšieho prezidenta? "Nikto sa nebude zaujímať o to, čo som dokázal, ak prehrám. Nebude na tom záležať. Jediná vec, na ktorej záleží, je víťazstvo,“ citovala Trumpove slová jeho exporadkyňa Hope Hicksová.

"Viera v náš systém je základom americkej demokracie. Ak sa táto viera zničí, zničí sa aj naša demokracia. Donald Trump túto vieru zničil. Vedel, že v roku 2020 voľby prehral, ale rozhodol sa, že sa pokúsi naplánovať, ako zostať v úrade. Už nikdy sa to nesmie zopakovať,“ vyhlásil podľa portálu Politico demokrat Bennie Thompson, ktorý šéfuje výboru.

Komisia má deväť členov. Dvaja z nich sú republikáni. Výbor mohol mať aj iné zloženie, ale konzervatívci doň najprv nominovali viacerých kongresmanov, ktorí hlasovali proti potvrdeniu Bidenovho víťazstva. Šéfka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová ich však odmietla.

Trump označil prácu výboru za politický proces a vôbec nie je jasné, či ho ministerstvo spravodlivosti nakoniec z niečoho skutočne obžaluje. Celú správu komisia zverejní dnes.

"Som si istý, že minister spravodlivosti uvíta každý nový dôkaz, ktorý výbor pošle, ale právomoc podať žalobu má exekutíva, nie Kongres,“ povedal pre Politico dekan právnickej fakulty Baltimorskej univerzity Ronald Weich, ktorý mal v minulosti na starosti komunikáciu ministerstva spravodlivosti so zákonodárnym zborom.

Čítajte viac Autorka knihy o Trumpovi: Exprezident zase prehral. Zostali mu už len extrémisti?

"Výbor, ktorý vyšetroval udalosti zo 6. januára, obvinil Trumpa z toho, že veľmi vážne ohrozil americkú demokraciu. Uvidíme však, aký dosah to bude mať. Trump je stále najznámejším republikánom. Môže získať prezidentskú nomináciu. Dokonca môže vyhrať voľby. Môže sa mu to podariť tak, že sa zameria na získanie štátov, ktoré mu prinesú víťazstvo v Zbore voliteľov,“ pripomenul pre Pravdu Steffen Schmidt, expert na americkú politiku z Iowskej štátnej univerzity.

Politická budúcnosť republikána

Exprezident Trump v polovici novembra informoval, že sa bude opätovne uchádzať o post v Bielom dome. Jeho vyhlásenie však nepadlo práve na úrodnú pôdu. Prišlo totiž po tom, čo drvivá väčšina kandidátov, ktorých Trump podporil, neuspela v kongresových voľbách, ktoré sa konali začiatkom novembra.

"Kampaň bývalého prezidenta za znovuzvolenie v roku 2024 bola doteraz učebnicovým príkladom toho, ako voľby nevyhrať,“ reagoval pre Pravdu Robert Schmuhl, profesor amerických štúdií na Notredamskej univerzite v Indiane.

Podľa najnovšieho prieskumu Quinnipiac University Trumpa v tejto chvíli pozitívne vníma iba 31 percent registrovaných voličov. V tomto výskume je to najhorší výsledok exprezidenta od júla 2015. A Trump stráca popularitu aj medzi republikánmi. Pozitívny vzťah k nemu má 70 percent voličov tejto strany, 20 percent ho odmieta. Trump na tom nebol tak zle medzi stúpencami konzervatívcov od marca 2016. Zároveň si až 64 percent Američanov myslí, že bývalý šéf nesie aspoň čiastočnú zodpovednosť za útok na Kongres.

"Zdá sa, že Trump nedokáže riešiť nič iné, iba to, že mu vraj v roku 2020 ukradli voľby. Pri opätovnom ohlásení kandidatúry neprišiel s ničím, čo by mohlo osloviť voličov do budúcnosti. Takmer každá správa o tom, čo bývalý prezident v posledných týždňoch urobil, prinúti voliča zamyslieť sa nad tým, či to s kandidatúrou myslí vážne. Mnohí pozorovatelia predpokladajú, že jeho ďalšia kampaň má slúžiť len ako ochrana pred právnymi problémami. Ak bude tento trend pokračovať, rok 2023 by mohol znamenať Trumpov koniec ako politickej osobnosti, ktorú je potrebné brať vážne. Voliči sa obávajú budúcnosti a on sa čoraz viac javí ako politik z minulosti. Je možné, že ustúpi do úzadia, ale trumpizmus a niektoré z jeho základných myšlienok budú mať v Amerike naďalej vplyv,“ vysvetlil Schmuhl.

"Veľakrát sme mnohí predpovedali, že Trump už musí stratiť kontrolu nad Republikánskou stranou. A napriek tomu to vyzerá tak, že k tomu nikdy nedôjde. Preto sa zdá, že je takmer hlúpe staviť si proti Trumpovi. Sám som sa v predpovediach o ňom mnoho ráz popálil. Ale aj tak si teraz myslím, že Trumpova kontrola nad republikánmi bola naposledy taká slabá v prvom týždni po 6. januári 2021. Vtedy to zvládol. Teraz by ma však vôbec neprekvapilo, keby strana na neho konečne zanevrela. Ale z veľkej časti aj preto, že floridský guvernér Ron DeSantis pre mnohých republikánov momentálne stelesňuje nacionalistickú politiku kultúrnych vojen, ktorú mnohí Trumpovi priaznivci milujú. Ale tomu, že bývalý prezident v politike naozaj skončil, uverím až vtedy, keď v roku 2024 nezíska prezidentskú nomináciu,“ povedal pre Pravdu Steven Greene, profesor politológie na Severokarolínskej štátnej univerzite.