ONLINE: Aktívni prezidenti. Zelenského čakajú v USA, Putina medzi generalitou

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 301. deň

8:17 Bielorusko vydalo v stredu výnos, ktorý dočasne obmedzí prístup k častiam juhovýchodnej Homeľskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou i Ruskom. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry Reuters.

Vláda v Minsku na svojej internetovej stránke uviedla, že „dočasne obmedzí vstup, dočasný pobyt a pohyb v pohraničnej zóne“ v troch okresoch Homeľskej oblasti – Lojevskom, Brahinskom a Chojnickom. Vládny kabinet nespresnil, ako dlho toto obmedzenie potrvá. Zároveň dodal, že sa nevzťahuje na oficiálnych predstaviteľov ani na ľudí, ktorí tam pracujú či bývajú.

Bielorusko, ktoré je kľúčovým spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, poskytlo Moskve už vo februári svoje územie ako jeden z východiskových bodov pre vojenský útok na ukrajinskú metropolou Kyjev. Do vojnových operácií sa Minsk doposiaľ síce priamo nezapojil, v posledných mesiacoch však Rusko a Bielorusko v zintenzívnenej miere organizujú spoločné vojenské cvičenia.

6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje v stredu 21. decembra navštíviť Washington. Bude to jeho prvá cesta do zahraničia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára, informovali v utorok médiá v Spojených štátoch. Správu priniesla aj tlačová agentúra AFP. Zelenského návšteva zatiaľ nie je úplne istá a závisí od bezpečnostnej situácie. Podľa televízie CNN, ktorá sa odvoláva na dva zdroje, je už na ceste do USA, ale vzhľadom na bezpečnosť sa môže stať, že cesta bude na poslednú chvíľu odvolaná. Cestu do USA však neskôr potvrdil na Twitteri aj Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj plánuje navštíviť Biely dom a Joea Bidena, keď má práve americký prezident oznámiť nový balík vojenskej pomoci pre Kyjev, vrátane rakiet a vyspelých raketových systémov Patriot, ktoré majú pomôcť Ukrajine brániť sa proti ruským brutálnym útokom. Zelenskyj možno prednesie aj príhovor v Kongrese USA, ako v utorok uviedli správy v amerických médiách.

Neočakávaná návšteva Zelenského vo Washingtone má prebehnúť v čase, keď sa má ruský prezident Vladimir Putin v stredu stretnúť s vysokopostavenými predstaviteľmi ruských ozbrojených síl, zhodnotiť výsledky vojny Ruska na Ukrajine a po sérii porážok na bojisku stanoviť ciele pre budúci rok.

Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v liste členom Kongresu uviedla, že v stredu večer by mali byť prítomní „na výnimočnej udalosti zameranej na demokraciu“.

Novinárom v utorok večer nepotvrdila informácie médií, ale povedala, že návšteva „absolútneho hrdinu“, akým je Zelenskyj, „by bola cťou pre Kongres Spojených štátov“. Ukrajinský ľud bojuje proti Putinovi a tým „bojuje za demokraciu pre nás všetkých“, dodala Pelosiová.

Zelenskyj, ktorý už desať mesiacov bez oddychu vedie Ukrajinu v boji proti inváznym ruským silám, sa často prihovára lídrom a podporovateľom po celom svete, ale vždy iba telefonicky a cez videomost. Na začiatku ruskej invázie sa zdržiaval prevažne v bunkri.

Jeho plánovaná cesta dokazuje, že Spojené štáty sú najdôležitejším podporovateľom Ukrajiny vo vojne proti Rusku, ktoré ju rozpútalo 24. februára. USA už Kyjevu poskytli pomoc celkovo odhadom za 50 miliárd dolárov, vrátane približne 20 miliárd dolárov vojenskej pomoci.

Prezident Zelenskyj (44) navštívil v utorok ukrajinských vojakov v ťažko skúšanom meste Bachmut, súčasnom epicentre bojov, ktoré sa podľa jeho slov stalo „pevnosťou“ na frontovej línii.

Okolo Bachmutu, kedysi známom vinicami a soľnými baňami, prebiehajú kruté boje a veľké časti mesta aj jeho okolia sú teraz zrovnané so zemou.

„Vy tu na Donbase bránite celú Ukrajinu… Budú tu (Rusi) páchať všetko, čo páchali aj v iných mestách našej krajiny, pretože nechcú, aby niečo ukrajinské vôbec existovalo. Som si tým istý,“ povedal Zelenskyj vojakom. „Toto nie je iba Bachmut, toto je pevnosť Bachmut,“ dodal a odovzdal ocenenia ukrajinským vojakom.

Vojaci dali Zelenskému ukrajinskú vlajku so svojimi menami a požiadali ho, aby ju odovzdal Bidenovi a americkému Kongresu.