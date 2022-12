Putin: Ruské námorníctvo dostane hypersonickú raketu Zirkón v januári

VIDEO: Takto Rusi testovali hypersonickú strelu Zirkón.

Rusi ukazujú silu, opäť testovali hypersonickú raketu Zirkón

V prejave pred vysokými predstaviteľmi armády to v stredu prisľúbil ruský prezident Vladimir Putin, informujú agentúry AFP a Reuters.

„Od januára bude (trieda) fregát Admirál Gorškov vyzbrojená novou hypersonickou raketou Zirkón (Cirkon), ktorá nemá vo svete obdobu,“ uviedol Putin.

„Naše ozbrojené sily a ich bojové schopnosti sa denne zlepšujú,“ vyhlásil Putin a dodal, že Rusko posilní aj bojovú pripravenosť svojej jadrovej triády.

Putin upozornil, že vojna na Ukrajine, kam ruské vojská vpadli tento rok vo februári, je pre ruskú armádu cennou skúsenosťou pre ďalší rozvoj. Poukázala podľa neho napríklad na dôležitosť dronov.

VIDEO: Takto vyzerá Putinova superzbraň. Test ruskej medzikontinetálnej rakety Sarmat (Satan 2).

Na financovanie ruských ozbrojených síl sa podľa Putina nevzťahujú žiadne obmedzenia, informovala agentúra TASS.

„Ozbrojené sily a ich bojové schopnosti sa každým dňom neustále zlepšujú. Tento proces plánujeme aj ďalej rozvíjať, "citovala Putina agentúra AFP. "Budeme aj naďalej udržiavať a zlepšovať bojovú pripravenosť našej jadrovej výzbroje,“ uviedol ruský vodca.

VIDEO: Putin v centre velenia, Šojgu nad zákopmi.

Ruskí vojaci musia dostať všetko, čo potrebujú, povedal Putin. „Vieme, že na bojisku nesmie ísť o žiadne maličkosti. Musíme venovať osobitnú pozornosť (…) lekárničkam, potravinám, uniformám, obuvi, ochranným prilbám, nepriestrelným vestám, všetko musí byť na najmodernejšej a vysokej úrovni,“ uviedol.

Spoločná tragédia, za ktorú Moskva nemôže

Putin tiež konflikt na Ukrajine označil za „spoločnú tragédiu“, za ktorú však podľa neho nemôže Moskva, ale Kyjev a jeho spojenci. „To, čo sa deje, je, samozrejme, tragédia – naša spoločná tragédia. Nie je to však výsledok našej politiky. Je to výsledok politiky tretích krajín," povedal Putin v prejave.

Rusko bude podľa Putina venovať pozornosť aj dronom, ktorých dôležitosť sa ukázala počas už desať mesiacov prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine. Onedlho bude pripravená aj ťažká medzikontinentálna balistická raketa Sarmat, ktorou budú vyzbrojené pozemné sily.

Bojovú pripravenosť čoskoro dosiahna aj sľubovaná ťažká medzikontinentálna raketa Sarmat, ktorá môže podľa agentúry Reuters niesť jadrové hlavice a doletieť aj do Spojených štátov. Moskva raketu testovala tento rok v apríli a vtedy uviedla, že ju chce do výzbroje zaradiť do konca tohto roka.

Na stretnutí Putina s predstaviteľmi ozbrojených síl vystúpil so správou o vývoji „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine minister obrany Sergej Šojgu. Upozornil, že ruské sily tam čelia spojeným ukrajinským a západným silám, keďže západné krajiny dodávajú Kyjevu zbrane aj peniaze.