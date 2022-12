Londýn po brexite zaobchádzal s ľuďmi z EÚ protizákonne, rozhodol súd

Občania EÚ majú mať aj po brexite rovnaké práva týkajúce sa života, práce alebo prístupu k sociálnemu systému, ak v Británii žili pred 31. decembrom 2020 a do 30. júna 2021 sa zaregistrovali do programu pre rezidentov z EÚ (EU settlement scheme) a dostali takzvaný status usadlíka. Strata práva na pobyt by pre nich znamenala, že by nemohli pracovať alebo čerpať zdravotnú starostlivosť.

Organizácia IMA minulý mesiac uviedla, že systém nezákonne vyžaduje, aby občania EÚ potom, čo im bolo povolené zostať v Spojenom kráľovstve, podali druhú žiadosť, inak stratia právo na pobyt.

Po piatich rokoch ďalšia žiadosť

Občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom, ktorí nezískali právo na trvalý pobyt pred koncom roka 2020, mohlo byť udelené obmedzené povolenie na vstup a pobyt v Spojenom kráľovstve na päť rokov. Po uplynutí tejto doby by automaticky stratili právo na pobyt, pokiaľ nepodajú ďalšiu žiadosť.

Súd dnes potvrdil, že systém britskej vlády nie je v súlade s brexitovou dohodou. Ministerstvo vnútra sa proti verdiktu môže odvolať.

Brexitom skončil voľný pohyb osôb medzi Britániou a EÚ, ale aj medzi Britániou a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom a Švajčiarskom. Rovnako skončil voľný pohyb pre milión Britov, ktorí žijú v Európskej únii. Občania únijných krajín, ktorí chcú v Británii hľadať prácu, študovať alebo žiť, si musia od brexitu vybavovať povolenie oprávňujúce na to, aby mohli v Spojenom kráľovstve tieto činnosti vykonávať.