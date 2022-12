Generál verzus Nerudová. Babiš sa do druhého kola volieb nepozrie, ukazuje prieskum

Danuše Nerudová by mala 27,5 percenta hlasov a Andrej Babiš by bol až tretí s 24,5 percenta hlasov, informoval spravodajský portál Novinky.cz.

Senátor Pavel Fischer by získal 5,5 percenta hlasov. Senátor Marek Hilšer by od voličov dostal päť percent, šéf odborárov Josef Středula štyri percentá.

V druhom kole by potom ekonómka a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Nerudová porazila Pavla v pomere 54:46 percentám. Ak by sa do druhého kola dostal aj expremiér a predseda hnutia ANO Babiš, porazili by ho Pavel aj Nerudová.

Potenciál Nerudovej dosahuje 43 percent, Pavla 41,5 percenta. Babiš by mohol osloviť 30,5 percenta voličov. Pavlove preferencie podľa Medianu rastú, Nerudovej stagnujú.

Agentúra zdôraznila, že model vychádza z vysokej deklarovanej volebnej účasti, pri nižšej účasti by čísla mohli byť iné.

Prieskum sa uskutočnil od 8. do 19. decembra 2022. Zúčastnilo sa na ňom 1000 respondentov.