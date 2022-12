Orbán: Je načase "vysušiť bažinu" v Európskej únii

Maďarský nacionalistický premiér Viktor Orbán vyhlásil, že je načase "vysušiť bažinu" v Európskej únii, čo by podľa jeho predstáv mohlo viesť až k rozpusteniu Európskeho parlamentu (EP). Napísala to agentúra AP. Šéf maďarskej vlády na každoročnej tlačovej konferencii podľa nej povedal, že korupčný škandál, do ktorého je zapletených viacero členov EP, spochybnil dôveryhodnosť inštitúcie a že on podporuje zrušenie tohto orgánu EÚ v jeho súčasnej podobe.