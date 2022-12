Kollár už avizuje aj úradnícku vládu. Matovič so Sulíkom definitívne skončil

Ak sa do konca januára nepodarí schváliť zmenu Ústavy SR o možnosti skrátiť volebné obdobie a dohodnúť predčasné voľby, nastane úradnícka vláda. Tvrdí to predseda Národnej rady a Sme rodina Boris Kollár.

Hovorí o potrebe predčasných volieb najneskôr v septembri. Premiér Eduard Heger (OĽANO) avizuje januárové rokovania o novej väčšine 76 poslancov. Šéf SaS Richard Sulík odmietol, že by schválenie rozpočtu znamenalo začiatok ďalšej spolupráce SaS a koalície. Líder OĽANO Igor Matovič pripúšťa dohodu na predčasných voľbách.

Takto prijali rozpočet. Tabák vystrelila konfety

Matovič na štvrtkovej tlačovej konferencii po schválení rozpočtu uviedol, že „definitívne skončil" s predsedom strany SaS Richardom Sulíkom. „Nepíšeme si správy, nepíšem mu maily, nebudem mu volať po polnoci, nebudem sa s ním rozprávať a nepôjdem s ním do žiadnej koalície," povedal Matovič. Sulík je podľa neho človek, ktorý slúži mafii a je mimoriadne nebezpečný.

Predseda vlády Eduerd Heger (OĽaNO) zároveň potvrdil, že k odvolaniu Matoviča z funkcie ministra, čo bol prísľub strane SaS za podporu rozpočtu, by malo dôjsť v piatok 23. decembra. Matovič v tejto súvislosti povedal, že ešte nevie, či sa vráti do parlamentu. Vylúčil ale, že by obsadil post podpredsedu parlamentu alebo šéfa poslaneckého klubu OĽaNO.

Premiérovi novú 76ku kaziť nebude

„Máme možnosť do konca januára pripraviť zmenu ústavného zákona a priviesť Slovensko k predčasným voľbám do leta v tomto roku. V prípade, že sa tak neudeje, ku koncu januára alebo začiatkom februára prezidentka vymenuje úradnícku vládu. Ja osobne s touto formou vlády nebudem asi súhlasiť, ale budem konštruktívny. Musíme pripraviť voľby, to je najlegitímnejšie,“ povedal Kollár. Premiérovi nebude kaziť rokovania o 76, ale podmienkou Sme rodina budú predčasné voľby.

Čítajte viac Schválili rozpočet na rok 2023. Matovič končí

Podľa šéfa NR SR treba Slovensko vyviesť z marazmu. „Musíme pripraviť predčasné voľby, aby ľudia mohli nanovo rozdať karty,“ povedal. Pokiaľ budú voľby, prosí politikov, aby nestrašili obyvateľov návratom mafie, ale ani osobami opozičných lídrov Roberta Fica a Petra Pellegriniho či lídrami Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Poslancov i lídrov poprosil, aby si uvedomili, že ľudia sa vedia rozhodnúť, komu dajú svoj hlas a zvolia si ho za zástupcu do parlamentu.

Premiér sa plánuje v januári stretávať a s politikmi z demokratického spektra, no nie s lídrami Smeru a Hlasu Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim, pretože ich nepovažuje za ľudí, ktorí by rozumeli demokracii. Nebude rokovať ani s extrémistami. V novej 76 teda nechce s týmito subjektmi rátať.

Čítajte viac Nájde nových 76 poslancov? Je to nad Hegerove sily, mieni politológ

Šéf klubu OĽANO Michal Šipoš zatiaľ nepovedal, či poslanci OĽANO podporia v januári zmenu ústavy. Sulík potvrdil, že s premiérom sa rozprával o ponuke novej 76. „Áno, rozprávali sme sa o tom, o dva alebo tri dni neskôr som mu povedal, že debatu považujem za uzavretú. Nemáme nič rozdebatované a čo bude, to teraz neviem povedať,“ priblížil. Heger reagoval, že Sulík po páde vlády prišiel s ponukou novej 76 a teraz hovorí niečo iné.

Vydýchne si parlament s návratom Matoviča?

Heger tiež potvrdil, že Matovič má oficiálne odísť z funkcie ministra v piatok (23. 12.). Sulík dúfa, že po schválení rozpočtu a odstúpení Matoviča z postu ministra si krajina vydýchne a situácia sa upokojí. Nevie povedať, či si vydýchne parlament, ak sa doň vráti líder OĽANO.

Čítajte viac Vianočný darček od vlády

Matovič uviedol, že sa do parlamentu teší, no ešte sa rozhodne, či do parlamentu nastúpi alebo nie. „Keby aj nie, určite z parlamentu treba bojisko, lebo voľby sa nám blížia. Vidíme, že sa možno schyľuje aj k predčasným voľbám a nakoniec zrejme na tom bude aj dohoda,“ povedal. Ak sa do NR SR vráti, stane sa podľa svojich slov obyčajným radovým poslancom. Nechce byť šéfom klubu. Zároveň povedal, že on osobne so Sulíkom nepôjde do žiadnej koalície, so Sulíkom skončil a ani s ním nebude komunikovať.