ONLINE: Mŕtvi či zranení? O koľko vojakov prišli Rusi na Ukrajine?

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 303. deň

VIDEO: Ukrajinci Rusom zavaria aj sovietskymi jadrovými delami.

7:45 Talianska premiérka Giorgia Meloniová chce začiatkom budúceho roka navštíviť Ukrajinu. V rozhovore pre taliansku televíziu Rai 1 vo štvrtok uviedla, že v súvislosti s touto cestou sa plánuje telefonicky spojiť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Nachádzame sa v období, keď takmer všetky kultúry na celom svete oslavujú svetlo“, zatiaľ čo Ukrajinci „žijú v tme“, nechala sa počuť Meloniová.

Rusko už od októbra podniká na Ukrajinu rozsiahle raketové a dronové útoky. Ich cieľom je najmä energetická infraštruktúra.

„Predstavte si, aké by to bolo vypnúť počas sviatočného obdobia všetko, hoci len na hodinu: plyn, elektrinu, telefón, televíziu… Pochopili by sme… aká je ich schopnosť odolávať pozoruhodná,“ dodala talianska ministerská predsedníčka.

7:20 Rusko od februárového vpádu na Ukrajinu prišlo už o viac ako 100 000 vojakov, tri tisícky tankov a asi 6000 ďalších obrnených vozidiel, tvrdil ukrajinský generálny štáb vo štvrtkovom rannom prehľade situácie na bojisku.

Z armádneho komuniké nie je jasné, či ukrajinská bilancia ruských strát zahŕňa len zabitých vojakov, alebo aj ťažko zranených a nezvestných, upozornila ruská redakcia BBC. Dodala, že iné odhady ruských strát bývajú skromnejšie.

Samotná BBC odhaduje, že ruská armáda a národná garda mohli na Ukrajine prísť o viac ako 20 000 zabitých mužov a celkové nenávratné straty Ruska môžu predstavovať minimálne 90 000 ľudí.

VIDEO: Ruský minister Sergej Šojgu na inšpekcii. Prezrel si pozície ruskej armády na Ukrajine.

Minister Šojgu navrhol tento týždeň zvýšiť veľkosť ruskej armády na 1,5 milióna vojakov, z toho 695 000 vojakov s profesionálnym kontraktom. "Je však veľmi nepravdepodobné, že Kremeľ vytvorí takú veľkú konvenčnú silu v časovom rámci relevantnom pre vojnu Ruska proti Ukrajine. Koniec koncov, Moskva nebola schopná úplne doplniť brigády a pluky pred inváziou, ani vybudovať novú divíziu, ktorej vznik bol oznámený už v roku 2020,“upozornili experti.

ISW zdôraznil, že ruská ekonomika je v recesii a jej zdroje boli po rozsiahlej invázii výrazne obmedzené. Po invázii z 24. februára sa tiež znížila výcviková kapacita aj kvôli tomu, že do bojových akcií na Ukrajine boli nasadené výcvikové prvky a dôstojnícky zbor oslabili vojnové straty. Ministrove návrhy tak môžu byť iba snahou upokojiť komunitu proruských vojenských blogerov, obviňujúcich Kremeľ z ľahkomyseľnosti pri vedení vojny.

Podobne ako ISW aj britské ministerstvo obrany poukazuje na zapojenie bieloruských inštruktorov do výcviku tisícov nedávno mobilizovaných ruských záložníkov, čo pravdepodobne má čiastočne napraviť nedostatok ruských inštruktorov; tí sú totiž nasadení na Ukrajine, alebo sa už stali obeťami vojny. Hoci Rusko a Bielorusko majú rozsiahlu vojenskú spoluprácu, výcvik mobilizovaných Rusmi bieloruskými inštruktormi predstavuje obrátenie úloh, pretože bieloruské sily Rusko tradične považovalo za menej hodnotné ako ruské. Nasadenie Bielorusov v úlohe inštruktorov sa tak javí znakom vyčerpania síl rámca ruského vojenského systému.

Analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) poukazujú na ohlásený zámer Ruska zvýšiť veľkosť ozbrojených síl, ale predpovedajú, že tieto plány sa pravdepodobne nenaplnia. „Minister obrany Sergej Šojgu povedal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie blízko ruských hraníc, vrátane želania Fínska a Švédska stať sa členmi aliancie, vyžaduje ‚správnu‘ ruskú reakciu,“ uvádza správa.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného činiteľa americkej vlády vo štvrtok napísala, že súkromná žoldnierska Wagnerova skupina získala časť zbraní pre boje na Ukrajine aj zo Severnej Kórey. Pomer síl na bojisku to ale nezvráti. Vládny činiteľ, podľa ktorého sa Moskva na Wagnerovcov spolieha čoraz viac, tiež uviedol, na túto žoldniersku skupinu vláda USA v najbližších týždňoch uvalí ďalšie sankcie.

Správy o dodávke zbraní z KĽDR vo štvrtok poprelo ako severokórejské ministerstvo zahraničia, tak Wagnerova skupina, ktorá informáciu označila za „drby a špekulácie“. „Každý vie, že Severná Kórea Rusku už dlho žiadne zbrane nedodáva,“ vyhlásil šéf Wagnerovcov Jevgenij Prigožin.