Koronavírus zúri tam, odkiaľ prišiel. Za december mohol v Číne nakaziť až 250 miliónov ľudí

Od začiatku decembra sa koronavírusom nakazilo približne 250 miliónov Číňanov. Podľa denníka Financial Times (FT) odhad uviedol vysoký predstaviteľ čínskych zdravotníckych úradov na rokovaní za zatvorenými dverami. Údaj má denník potvrdený od dvoch zdrojov.

Je to pri tom výrazne viac, ako koľko uvádza oficiálna štatistika, podľa ktorej sa v rovnakom období nakazilo a malo príznaky choroby COVID-19 zhruba 63 000 ľudí. Čínska národná zdravotnícka komisia v sobotu ohlásila, že prestane vydávať denné štatistiky o nakazených.

Odhad 250 miliónov nakazených, čo je zhruba pätina čínskej populácie, oznámil podľa denníka Financial Times podpredseda čínskeho úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb Sun Jang. Stalo sa tak pri stredajšom zasadnutí s ďalšími predstaviteľmi zdravotníckych organizácií. Podľa prezentovaných odhadov sa len v utorok nakazilo COVIDOM-19 približne 37 miliónov ľudí.

Podľa agentúry Bloomberg úrady v niektorých čínskych mestách odhadujú, že novonakazených za jeden deň sú stovky tisíc. Podľa vyhlásenia jedného predstaviteľa na sieti WeChat sa odhaduje, že v meste Tung-kuan na juhu krajiny sa denne nakazí koronavírusom 250 000 až 300 000 ľudí. Podľa odhadov zverejnených v miestnej tlači v meste Čching-tao na východe Číny pribúda denne až pol milióna nakazených. V oboch mestách žije spolu na 20 miliónov ľudí.

Čínska národná zdravotnícka komisia v sobotu uviedla, že prestane vydávať denné štatistiky o novonakazených, čo robila v posledných troch rokoch, uviedla agentúra Reuters. Štatistiku bude novo vydávať centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Podľa agentúry Reuters ale nie sú jasné dôvody tejto zmeny, ani ako často bude stredisko údaje o šírení nákazy zverejňovať.

V rámci uvoľnenia pandemických opatrení, k čomu Peking pristúpil na začiatku decembra, čínske úrady okrem iného zrušili plošné testovanie. Kvôli tomu Peking minulý týždeň oznámil, že už nebude informovať o počtoch nakazených bez príznakov, pretože ich trasovanie je bez systémov plošného testovania veľmi ťažké.

K väčšej transparentnosti ohľadom vývoja epidémie COVIDU-19 v krajine vyzvali Čínu Spojené štáty aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Veľké pochybnosti vyvoláva tiež oficiálny údaj o mŕtvych v súvislosti s nákazou. Podľa Pekingu od začiatku decembra zomrelo v krajine iba osem nakazených. Zahraničné agentúry pri tom informujú o preplnených nemocniciach v mnohých čínskych oblastiach. Napríklad v Pekingu sú preplnené aj krematória. Podľa niektorých odhadov by po uvoľnení opatrení mohlo zahynúť v súvislosti s COVIDOM-19 až milión Číňanov, uviedol denník Financial Times.