S novým britským kráľom sa bude dať platiť od roku 2024

Bank of England, čo je anglická ceduľová banka ako Národná banka Slovenska, zverejnila podobu bankoviek s novým monarchom. „Portrét kráľa sa objaví na všetkých našich štyroch polymérových bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier," informuje na svojej webovej stránke. „Všetok ďalší dizajn bankoviek zostane rovnaký,“ dodáva Bank of England.

Bank of England

Foto: Bank of England

Banka uviedla, že nové bankovky s portrétom Karola III. sa dostanú do obehu v polovici roku 2024. Bank of England ich neplánuje tlačiť v obrovskom počte: bude ich vydávať tak, aby nahrádzali opotrebované bankovky s podobizňou nedávno zosnulej kráľovnej Alžbety II. Bankovky s niekdajšou panovníčkou zostanú naďalej zákonným platidlom.

Kým na nové bankovky si Briti musia počkať do roku 2024, mince s Karolom III. už začali cirkulovať. Royal Mint (Kráľovská mincovňa) vyrazila 4,9 milióna kusov mincí v nominálnej hodnote 50 pencí. Ich prvá časť sa dostala do obehu na britských poštách od 8. decembra. Mincovňa na svojej webovej stránke poznamenala, že dokopy vyrazí 9,6 milióna kusov týchto mincí, ďalšie poskytne podľa dopytu.

Na prednej strane mincí je portrét Karola III., na zadnej strane sa objavila symbolika pripomínajúca život a duchovný odkaz Alžbety II. Mincovňa podotkla, že nové mince sú vhodnou príležitosťou, aby sa rozšíril počet numizmatikov v Británii.

Kráľovná má 82 miliárd

Čo sa týka bankoviek s Karolom III., určite ich nebude tak veľa, ako keď ešte neexistovali bezhotovostné platby. Elektronické platobné služby všade vo svete znížili počet vydávaných bankoviek. „Napriek tomu zostáva v obehu viac ako 4,7 miliardy kusov od Bank of England s podobizňou kráľovnej v celkovej hodnote zhruba 82 miliárd libier," napísal denník Guardian.

Zaujímavosťou je to, že hoci britská monarchia existuje dlhé storočia, panovníci či panovníčky sa na bankovkách neobjavovali až do roku 1960, ale pritom banka ich vydáva už od 17. storočia. Monarchovia sa nachádzali iba na minciach. Zmena nastala v uvedenom roku 1960, keď bola na tróne Alžbeta II. Prvá bankovka s jej podobizňou mala nominálnu hodnotu jednu libru.

Odklon od vydávania papierových bankoviek nastal v Británii v roku 2016, keď Bank of England uviedla do obehu päťlibrovú bankovku s Alžbetou II. na predne strane a s portrétom legendárneho vojnového premiéra Winstona Churchilla na zadnej strane. Bola to prvá britská polymérová bankovka. Polymér je tenký a pružný plastový materiál.

Prvou krajinou na svete, ktorá zaviedla polymérové bankovky, bola v roku 1988 Austrália. Ich výhoda v porovnaní s papierovými bankovkami spočíva v tom, že majú väčšiu odolnosť proti poškodeniu, čo predlžuje ich životnosť (odolávajú vyšším teplotám i vode). Na rozdiel od klasických bankoviek obsahujú iné bezpečnostné prvky: hologram a priehľadné políčko.