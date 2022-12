Ukrajina chce do konca februára usporiadať mierový summit na pôde OSN

Ukrajina by chcela usporiadať do konca februára budúceho roka mierový summit, najlepšie na pôde OSN.

Symbol OSN pred budovou Organizácie spojených národov v New Yorku

Symbol OSN pred budovou Organizácie spojených národov v New Yorku

V dnes zverejnenom rozhovore to agentúre AP povedal ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba. Prostredníkom na rokovaniach, ktoré by sa mali uskutočniť v čase prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, by podľa Kyjeva mal byť generálny tajomník OSN António Guterres.

Kuleba agentúre AP povedal, že je „úplne spokojný“ s výsledkami nedávnej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojených štátoch.

USA vtedy Ukrajincom sľúbili okrem iného dodanie amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Šéf ukrajinskej diplomacie teraz prezradil, že americká vláda pripravila špeciálny plán, ako systém v krajine sprevádzkovať za menej než šesť mesiacov. Bežne pritom iba výcvik trvá jeden rok.

Čítajte viac Zelenskyj v USA: Pomoc Ukrajine nie je charita, ale investícia do svetovej bezpečnosti

Ukrajina podľa Kulebu urobí všetko pre to, aby vojnu v roku 2023 vyhrala. Doplnil, že diplomacia zohráva vždy dôležitú úlohu. „Každá vojna končí diplomatickým spôsobom,“ povedal. „Každá vojna končí v dôsledku akcií podniknutých na bojisku a pri rokovacom stole,“ dodal.