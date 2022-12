Srbská armáda je pre napätie s Kosovom v stave najvyššej pohotovosti

Srbsko uviedlo do stavu "najvyššej pohotovosti" svoje ozbrojené sily. Oznámil to v pondelok neskoro večer srbský minister obrany Miloš Vučevič, pričom poukázal na čoraz napätejšie vzťahy so susedným Kosovom, ktoré sa v ostatnom čase ešte viac vyhrotili v dôsledku blokád a prípadov streľby.