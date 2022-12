V Kyjeve nezrušia zákaz vychádzania ani na Silvestra

Radnica sľubuje, že na Nový rok a na pravoslávne Vianoce zapojí girlandy stromčeka na Sofijskom námestí – a skúsi to aj počas iných večerov, aby sa obyvatelia mesta mohli cítiť aspoň trochu sviatočne.

„Zákaz vychádzania bude pravdepodobne platiť aj na Nový rok. Preto žiadne veľké oslavy v hlavnom meste nebudú,“ povedal Bondarenko. „Počas leteckých poplachov sa osvetlenie stromčekov bude vypínať,“ dodal.

Zákaz nočného vychádzania bol na Ukrajine zavedený spolu s vyhlásením vojnového stavu po vpáde ruských vojsk z 24. februára. Vojna si odvtedy vyžiadala podľa odhadov desaťtisíce životov na oboch stranách a milióny ľudí vyhnala z domovov.

V Kyjeve platí zákaz vychádzania od 23.00 do piatej hodiny rannej. Obyvatelia metropoly však majú možnosť podpísať sa pod petíciu žiadajúcu zrušiť zákaz vychádzania v noci z 31. decembra na 1. januára. Jej autor tvrdí, že na Silvestra sa aj tak bude veľa ľudí vracať domov od priateľov či príbuzných.

Rovnaký zákaz nočného vychádzania platí okrem Kyjeva aj v ďalších častiach Ukrajiny, väčšinou od 23.00 do 05.00 h. Vo Ľvovskej či Rivnenskej oblasti na západe krajiny, ale aj v Dnepropetrovskej oblasti na juhu Ukrajiny zákaz vychádzania platí od polnoci do piatej ráno, v Černihivskej oblasti od 23.00 do štvrtej rána. V Doneckej a Luhanskej oblasti, kde sa odohrávajú najväčšie boje, platí zákaz vychádzania od 21.00 do 05.00 h. V Zakarpatskej oblasti, ktorá pred druhou svetovou vojnou bývala súčasťou Československa, zákaz vychádzania nemajú.

V dôsledku vojny však Ukrajinci každopádne prichádzajú o tri sviatočné dni: Pondelok 26. decembra, pondelok 2. januára a pondelok 9. januára, dodal denník. Uvedené dni by sa za mierových čias stali dňami pracovného voľna ako náhrada za sviatky, ktoré pripadajú na víkendy. Napríklad v sobotu 7. januára budú pravoslávni veriaci sláviť Vianoce, a preto by najbližší pondelok bol voľným dňom.