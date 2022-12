Ďalší Putinov bluf. Rokovania s Ukrajinou neponúkol, upozorňujú analytici

Vyjadrenia ruského vodcu Vladimira Putina o tom, že „je pripravený rokovať so všetkými stranami“ zapojenými do konfliktu na Ukrajine, sú súčasťou premyslenej informačnej kampane zameranej na oklamanie Západu, aby spravil ústupky. Konštatujú to analytici, informuje portál denníka The Guardian.