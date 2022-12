Orbán: Nie je to naša vojna. Ukrajina môže bojovať, len kým ju USA podporujú

Maďarsku hrozilo, že bude zatiahnuté do vojnového konfliktu, keby voľby vyhrala opozícia. Povedal to premiér Viktor Orbán. Maďarská vláda podľa neho podporuje Ukrajinu a má záujem na jej prežití ako zvrchovanej krajiny. Zároveň má ale záujem na tom, aby Rusko neohrozovalo bezpečnosť Európy a nemá záujem na prerušení všetkých ekonomických väzieb na Rusko. Orbán to povedal v rozhovore, ktorý zverejnil denník Magyar Nemzet.

Maďarský premiér dal tiež najavo, že ruskú inváziu na Ukrajinu nevníma ako „našu vojnu“, a preto Budapešť poskytuje Kyjevu len humanitárnu pomoc. „Stojíme na maďarskej strane dejín,“ zdôraznil Orbán v rozhovore, z ktorého dnes citovala agentúra MTI.

Tento rok označil za najnebezpečnejší od pádu komunistického režimu v roku 1989. Maďarsku podľa neho hrozilo, že bude zatiahnuté do ukrajinského konfliktu, keby opozičné ľavicové strany vyhrali aprílové voľby: „Boli by sme v tom až po krk,“ vyhlásil Orbán. Zdôraznil, že Maďarsko je jedinou európskou krajinou, ktorej sa podarilo udržať bokom od tejto vojny, „pretože Maďari za to hlasovali“. Aprílové voľby opäť vyhrala Orbánova strana Fidesz.

Rastúce ceny energií a ďalšieho tovaru šéf maďarskej vlády pripísal sankciám, ktoré prijala Európska únia v snahe zastaviť ruskú agresiu. „Keby vianočný anjel zmazal sankcie súvisiace s energiami, ceny energií by okamžite klesli,“ povedal Orbán. Prudko by podľa neho klesla aj miera inflácie v Maďarsku a krajina by mohla počítať s päťpercentným rastom ekonomiky namiesto súčasných 1,5 percenta.

Vojna sa môže pretiahnuť na desaťročia, varoval Orbán. "Ale Ukrajina môže bojovať len tak dlho, kým ju Spojené štáty podporujú zbraňami a peniazmi. Ak si Američania budú želať mier, bude mier,“ vyhlásil maďarský premiér.

„Od Ukrajiny ako suverénneho štátu nemožno očakávať, že obetuje časť svojho územia pre európsky mier, energetickú bezpečnosť a blahobyt. Môžeme sa ale sami rozhodnúť, do akej miery ich podporíme. Maďarsko sa v tejto vojne rozhodlo poskytnúť humanitárnu pomoc. Nie je to naša vojna,“ povedal šéf maďarskej vlády.

Orbánove slová si v Kyjeve podľa serveru RBK-Ukrajina vyložili ako želanie, aby Ukrajina vojnu prehrala a pristúpila na rokovania s ruskými teroristami, ktorí proti Ukrajine vedú vyhladzovaciu voj­nu.

Ukrajinské ministerstvo zahraničia zareagovalo ostro. „Vyhlásenie maďarského premiéra ukazujú patologické pohŕdanie Ukrajinou a ukrajinským ľuďom, ktorý čelí ruskej agresii, a tiež jeho vlastnú politickú krátkozrakosť. Predsa porážka Ukrajiny vo vojne, ku ktorej Viktor Orbán nepriamo vyzýva, by viedla k priamemu ohrozeniu Maďarska a Maďarov ruskou agresiou,“ zdôraznila ukrajinská diplomacia.

Orbán je podľa ukrajinského webu pokladaný za priateľa ruského prezidenta Vladimira Putina a opakovane šíri informačným priestorom myšlienku, že vojna potrvá tak dlho, kým Washington a jeho spojenci budú Ukrajinu podporovať. Orbán sa maskuje tvrdením, že Budapešť podporuje Ukrajinu, ale ustavične hlása myšlienku mierových rozhovorov s ruskými teroristami, tvrdí ukrajinský portál.