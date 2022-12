Zakopané sa chystá na silvestrovské hrôzy. Miesti závidia Slovákom

Miestni obyvatelia podľa denníka závidia slovenským susedom, pretože na južnej strane Tatier bývajú Silvestry normálne.

Zakopané sa preslávilo opileckými výstrelkami počas masových osláv Valentína vlani vo februári, ešte počas covidovej pandémie, keď sa situácia vymkla z rúk. Každopádne miestni nepodceňujú prevenciu s ohľadom na správanie sa davu tisícov ľudí so zábavnou pyrotechnikou a fľašami alkoholu v rukách.

„Pre obyvateľov Zakopaného sú Silvester a Nový rok jedným z najhorších období roka. Ulice sú upchaté, chodníky sú plné ľudí, v obchodoch stoja dlhé rady. Niektorí si pred sviatkami robia nákupy dokonca na niekoľko dní, aby v tomto čase vyrážali von len po základné tovar," napísal denník.

„Nákupy v tomto čase sú hrôza. Rýchlo a bez vystávania v radoch je možné ich vybaviť jedine ihneď po otvorení obchodov. Od Vianoc do Nového roka do Zakopaného radšej nechodím, zásoby všetkého potrebného som si urobil už skôr,“ povedal denníku Tomasz z jednej z okolitých obcí.

Udržia opilcov na uzde?

Pred Silvestrom sa do metropoly poľských Tatier presúvajú aj kolóny s policajtmi, ktorí sa budú snažiť kontrolovať podnapité davy. Pred barmi, reštauráciami a krčmami, ktoré sa odhodlajú otvoriť, sa skupiny vyhadzovačov budú snažiť ustrážiť, aby sa dovnútra dostali len ľudia s rezerváciou a aby pred vchodom neprepukali bitky.

Kedysi v poslednú noc roka gastronomické zariadenia v Zakopanom pracovali naplno. Každý hotel, ubytovňa a penzión organizovali silvestrovskú zábavu. Konali sa slávne plesy a bále. Tie vystriedala masová diskotéka, organizovaná provládnou televíziou TVP.

„Teraz po takej zábave nie je dopyt. Jedine luxusné hotely organizujú pre svojich hostí tance. Reštaurácie chystajú večere so živou hudbou miestnych horalov, ale nie je o to veľký záujem,“ hovorí Agata Wojtowiczová z Tatranskej hospodárskej komory.

Pokleslá zábava

Na zábavu organizovanú TVP sa sťažujú aj ďalší obyvatelia Zakopaného, pretože obrovská scéna je obvykle pripravená už v polovici decembra a hneď po vianočných sviatkoch začínajú skúšky pred silvestrovským koncertom a tie často trvajú do neskorej noci. Vystupujúcich umelcov je počuť v okruhu niekoľkých kilometrov, a to aj v národnom parku.

„Nedá sa to počúvať. Od poludnia do noci. Niekoľkokrát za sebou stále to isté. Všetko duní, ako by sa hudba nedala púšťať potichu. Chápem to na Silvestra, ale to, čo sa deje predtým, je prehnané. A keď sa skončí koncert, začnú vyčíňať hostia. Ťažko sa to dá vydržať, tie kriky, hádky a obrovské množstvo smetí, a to až do bieleho rána. Naše bývanie je oplotené, ale aj tak je všade plno odpadkov a rozbitých fliaš,“ hovorí Anna bývajúca blízko miesta, kde sa silvestrovská zábava TVP odohráva.

Miestne úrady si zábavu pochvaľujú. Tvrdia, že je to propagácia Zakopaného. Miestni obyvatelia ale majú odlišné pocity. Veľa z nich si myslí, že tá zábava nie je pre mesto ani lacná, ani prospešná. „Zakopané prestalo byť kúpeľmi. Stalo sa miestom vyhľadávaným ľuďmi nízkej kultúrnej úrovne,“ tvrdí Anna.

Dvojdňoví hostia

Silvestrovská zábava pritiahne hostí na niekoľko hodín. Do Zakopaného prídu špeciálne vypravenými vlakmi a hneď po zábave odídu. Zanechajú za sebou hory smetí. „To nie sú klienti, po ktorých túži turistická destinácia. Vytúžený hosť strávi v Tatrách niekoľko dní,“ hovorí Agata Wojtowiczová z hospodárskej komory.

Silvester býva tiež obdobím, keď ubytovanie zdražie aj o 30 a viac percent. Podľa rezervačných portálov je 80 percent kapacít na Silvestra obsadených. „Silvester je v sobotu, Nový rok v nedeľu, a tak veľa hostí má záujem len o dve noci,“ hovoria hoteliéri. Silvester je pre nich časom väčších zárobkov, ale aj väčšieho rizika. Po návšteve silvestrovských hostí bývajú často potrebné opravy.

Obyvatelia Zakopaného podľa denníka so závisťou hľadia k slovenským susedom, pretože na južnej strane Tatier sa oslavuje Silvester úplne inak.

„V Tatranskej Lomnici sa oslavuje spontánne. Stretávame sa – obyvatelia a naši hostia, v parku v centre mesta asi pol hodiny pred polnocou. O polnoci si vymieňame priania, bývajú ohňostroje a po hodine ideme domov,“ povedal pre Gazetu Wyborczu jeden z miestnych obyvateľov, ktorý sa predstavil ako Peter.

„V Liptovskom Mikuláši na námestí organizujeme diskotéku. Okrem miestnych skupín tu bude diskdžokej a v stánkoch okolo námestia si bude možné kúpiť miestne špeciality,“ vysvetlila miestna obyvateľka.