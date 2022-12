Nedostatok západného tovaru, zmiešané pocity. Vojna ovplyvňuje náladu Moskovčanov pred sviatkami

Na otázku, či desaťmesačný konflikt na Ukrajine ovplyvňuje jej náladu, jedna oslovená žena odpovedala bez zaváhania: „Priamo. Áno. Je ťažké byť veselý, keď si uvedomujete, že ľudia tam vonku prežívajú také hrozné časy,“ povedala pri večernej návšteve Gorkého parku žena, ktorá sa predstavila ako Marija. "Aby som bola úprimná, vždy je nádej, že sa veci zlepšia. Ale zdá sa, že lepšie to už nebude,“ dodala so smutným úsmevom.

Ďalší opýtaný v okolí, ktorý sa predstavil ako Ivan, sa o konflikte zmienil iba nepriamo, ale povedal, že predsa len bude oslavovať. „Sviatky zostávajú sviatkami, a aj keď niektorí naši súdruhovia niekde robia veci, pri ktorých by som bol radšej, keby ich nerobili, stále sú to sviatky pre deti a pre starých rodičov. A tak by to malo zostať,“ povedal.

Najväčším sviatkom je v Rusku tradične vítanie Nového roka. Novoročný stromček predstavuje pre deti obdobu stredoeurópskych Vianoc. Tie pravoslávne napokon nasledujú týždeň po Silvestri.

Tento rok sa však nemožno vyhnúť pripomienkam ukrajinského konfliktu. Latinské písmená Z, V a O, ktoré ruská armáda používa ako rozpoznávacie symboly, sú jasne osvetlené blízko vstupu do presláveného parku.

Na Červenom námestí vznikol pavilón, kde ľudia môžu odovzdať darčeky a humanitárnu pomoc pre vojakov. Vonku hrá veselá hudba zo sovietskej éry. Niektorí z opýtaných uviedli, že ich sezónne nákupy sťažili dôsledky západných sankcií uvalených na Rusko za to, čo prezident Vladimir Putin nazýva špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine.

Podľa majiteľa tržnice, kde sa predávajú novoročné jedlá, ktoré si ľudia môžu ozdobiť vo svojich domovoch, sa ceny zvýšili, pretože stromčeky bolo ťažšie zohnať a tiež dopraviť ich bolo drahšie. „Ľudia začali menej míňať, kupujú menšie stromčeky ako vlani. Stále však kupujú prírodné stromčeky,“ hovorí majiteľ tržnice Vladislav Pucharev.

Šperkárka Jevgenija však uviedla, že jej tržby na sezónnom trhu sa oproti minulému roku prudko zvýšili.

Dôchodkyňa Natalja pred supermarketom povedala, že podľa nej polovica tovaru zmizla z regálov. „Je mi úplne hrozne. Myslím, že tak to cítia všetci,“ odpovedala na otázku ohľadom svojej nálady.

Študent Matvej sa sťažoval, že mu chýbajú západné značky, a tak tento rok minul menej za oblečenie. Povedal tiež, že jeden z jeho priateľov bol povolaný do armády a poslaný na Krym, ukrajinský polostrov, ktorý Rusko v roku 2014 obsadilo a následne anektovalo. „Cítil som sa nejak prázdny. Nevedel som, čo si o tom myslieť. Ale potom som sa s tým nejako zmieril,“ povedal Matvej ku konfliktu.

Mladá žena Natalja si všimla, že v obchodoch je oveľa menej syrov. Nemohla si však kúpiť ani svoje obľúbené portugalské víno. „To je teda tragédia,“ skočil ju do reči jej otec Leonid. „Je tu veľa krymského vína a je veľmi dobré. Je to naše víno, ruské,“ vyhlásil.

Niekoľko opýtaných uviedlo, že sa pokúsi osláviť Nový rok obvyklým spôsobom, aj keď to bude ťažké. „Aj keď nie som pripravená oslavovať ako zvyčajne, stále je to potrebné osláviť. Musíme si dávať darčeky a tak podobne. Myslím, že s tým pocitom neistoty musíme bojovať,“ povedala Jekaterina, ktorá pracuje vo výskume.

Na trhu so stromčekmi Daniela Chazovová z Moskvy poznamenala, že mala tento rok „zložité pocity“: „Sviatky už skoro nie sú sviatkami. Ale teraz chcem byť len so svojimi najbližšími.“