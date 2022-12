Zelenského mierový plán má desať bodov. Uznajte naše územné zisky, odkázal Kremeľ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje vo svojom desaťbodovom mierovom pláne pre Ukrajinu okrem iného vyzvať na obnovenie bezpečnosti v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne, ale napríklad aj na ochranu ukrajinského životného prostredia. Vyplýva to z prehľadu, ktorý zverejnila agentúra Reuters. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov vyhlásil, že prípadný plán musí brať do úvahy ruské územné zisky počas vojny na Ukrajine.

Podľa skoršej správy amerického denníka The Wall Street Journal chce Zelenskyj mierový plán podrobne predstaviť vo februári, rok od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Kyjev bude pri prípadných rozhovoroch s Moskvou pravdepodobne požadovať zásadné ústupky, ktorých presadenie bude mať o to väčšiu šancu, čím lepšia bude ukrajinská pozícia na bojisku, poznamenal denník.

Zelenskyj svoj plán podľa agentúry Reuters po prvý raz ohlásil v novembri na summite veľkých ekonomík G20. V decembri potom vyzval lídrov krajín G7, aby podporili jeho návrh na usporiadanie globálneho mierového summitu počas zimy, na ktorom by sa prebral celý jeho mierový plán alebo aj len jeho niektoré konkrétne body. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba v rozhovore zverejnenom v pondelok agentúrou AP uviedol, že mierový summit by Ukrajina chcela usporiadať do konca februára, najradšej na pôde OSN.

O mierovom pláne podľa Reuters Zelenskyj hovoril tiež pri svojej decembrovej návšteve vo Washingtone s americkým prezidentom Joom Bidenom. Americký líder potom novinárom povedal, že má „presne tú istú víziu“ pre mier ako Zelenskyj. Ukrajinský prezident hovoril o pláne tento týždeň tiež po telefonáte s indickým premiérom Naréndrom Módím a vyzval ho, aby sa India zapojila do jeho uskutočnenia.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že plán musí brať do úvahy ruské územné zisky. „Mierový plán Ukrajiny, ktorý neberie do úvahy dnešnú realitu – ruské územia, pripojenie štyroch nových regiónov k Rusku – nemá šancu na existenciu,“ vyhlásil podľa agentúry TASS Peskov. Rusko tvrdí, že ukrajinské oblasti Luhanská, Donecká, Chersonská a Záporožská sa stali súčasťou Ruska, svet však tento pokus Moskvy o anektovanie ďalšieho ukrajinského územia neuznal. Už v roku 2014 Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo ukrajinský polostrov Krym. „Zatiaľ žiadny mierový plán nie je,“ zdôraznil tiež Peskov.

Zelenského plán podľa agentúry Reuters obsahuje tieto body