Zelenskyj: Pomohli sme Západu nájsť samých seba a prestať sa báť Ruska

VIDEO: Záver vystúpenia Volodymyra Zelenského v parlamente. Video z prejavu zverejnil na sociálnej sieti.

Ukrajinskej armáde sa podarilo oslobodiť už 1 800 miest a dedín, ktoré okupovali ruské vojská po svojom vpáde do krajiny na konci februára. Uviedol to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom vystúpení v parlamente. To sa konalo za zatvorenými dverami; o jeho obsahu informovali novinárov poslanci. Zelenskyj poďakoval všetkým krajinám, ktoré pomáhajú Ukrajine porážať na bojisku ruskú tyraniu, napísali agentúry Unian a Ukrinform.

Ukrajina sa stala jedným z lídrov slobodného sveta a pomohla Západu, aby našiel sám seba a prestal sa báť Ruska, uviedol Zelenskyj podľa denníka Ukrajinska pravda. Zdôraznil, že cieľom Ukrajiny je obnoviť územnú celistvosť krajiny a oslobodiť všetkých svojich občanov, ktorí sa ocitli v „nevôli“ či zajatí. Povojnová obnova Ukrajiny sa stane najväčším ekonomickým projektom Európy, usúdil prezident a nabádal poslancov na vypracovanie právneho rámca, ktorý by už teraz povzbudzoval podnikateľov a investorov prísť na Ukrajinu. Vyhlásil tiež, že milióny Ukrajincov, ktorí pred vojnou utiekli do zahraničia, nesmú zostať utečencami a mali by sa vrátiť domov.

„Ukrajinskí vojaci zahnali okupantov od Kyjeva a to bol prvý prelomový okamih vo vojne. Predviedlo to silu nášho odporu. Ukrajinskí vojaci oslobodili Hadí ostrov a odvtedy každý okupant vie, akú jedinú odpoveď počuje od Ukrajincov. Ukázalo to, že Ukrajinu nič nezastaví,“ zdôraznil.

„V Čiernom mori ubudlo vlajkových lodí a jeden smutne preslávený most čoraz viac slúži na odchody, ak je v prevádzke,“ zažartoval Zelenskyj na adresu potopenia ruského krížnika Moskva, vlajkovej lode ruského Čiernomorského loďstva, a poškodenia Kerčského mosta, spájajúceho ukrajinský polostrov Krym, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo na jar 2014, s ruskou pevninou.

"Ešte pred rokom by sa zdalo, že nie je možné, že náš štát bude mať americké rakety Patriot. Teraz sme sa na tom dohodli. Je to zvláštna známka dôvery Ukrajine, toto je skutočné spojenectvo so Spojenými štátmi, "ocenil Zelenskyj.

Prezidentov prejav v parlamente si podľa poslanca Jaroslava Železnjaka na mieste vypočuli tiež členovia ukrajinskej vlády, náčelník generálneho štábu Valerij Zalužnyj, zahraniční diplomati a príbuzní vojakov zabitých pri obrane vlasti. Prezidentovo posolstvo o stave krajiny mohlo zaznieť až po skončení leteckého poplachu, ktorý si vynútil odklad o poldruhej hodiny.