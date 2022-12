Peruánski šamani veštia na budúci rok koniec vojny medzi Ruskom a Ukrajinou

Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej šamani svoju víziu budúcnosti oznámili pri obrade, ktorý organizujú každoročne koncom decembra. Ruské vojská vpadli do susednej krajiny na konci tohtoročného februára a rozpútali tak najväčší pozemný konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, ktorý si podľa odhadov vyžiadal desiatky tisíc životov a milióny ľudí vyhnal z domovov.

„Všetko sa to upokojí. Nastane mier, pokoj. To sme videli,“ povedal šaman Cleofe Sedano a predpovedal, že mierová zmluva bude podpísaná do augusta.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslednej dobe presadzuje desaťbodový mierový plán. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov však tvrdí, že prípadný plán musí brať do úvahy ruské územné zisky počas vojny na Ukrajine. Kyjev a svet pokusy Moskvy o anektovanie ukrajinského územia odmietol.

Peruánski šamani a liečitelia vítali blížiaci sa rok 2023 na vrchole kopca v metropole Lime pri očistnom obrade, kde nechýbali kvety, vykurovadlo, had alebo fotografie prezidentov Ruska a Ukrajiny. Nad listami koky a kvetov ďalej predpovedali prírodné katastrofy ako zemetrasenie. „Dôjde k mnohým tragédiám, väčšinou klimatickým,“ nechal sa počuť šaman Walter Alarcón.

Podobný rituál skupina peruánskych šamanov vykonávala aj vlani, keď podľa serveru Euronews okrem iného veštila ekonomické problémy, zotrvanie koronavírusu v miernejšej forme a dotkli sa vtedajšieho napätia ohľadom Ruska a Ukrajiny.

Dúfali, že sa vďaka ich rituálom zmiernia. „Rusko chce podniknúť inváziu na ukrajinské územie, ale to sa nestane. Preto sme tu my šamani, aby nedošlo k vojne, žiadnej fyzickej agresii,“ vyhlásil vlani šaman Félix Roldán.