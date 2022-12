Cárovná Katarína II. padla v Odese za Putina

Stalo sa tak v noci na štvrtok, v predvečer stého výročia vzniku Sovietskeho zväzu. Súsošie, na ktorom pod cárovnou stáli jej pomocníci v dobýjaní a budovaní nových južných území vrátane jej údajného milenca kniežaťa Grigorija Potemkina, sa z Katarínskeho námestia muselo porúčať už druhý raz.

Monument, odhalený v roku 1900, najprv už po dvadsiatich rokoch odstránili boľševici. Sochu cárovnej pritom nenapraviteľne poškodili, takže keď sa úrady už nezávislej Ukrajiny v roku 2007 rozhodli pamätník zakladateľov Odesy obnoviť, repliku Kataríny museli dať nanovo uliať.

Suvorov išiel tiež

Súbežne s Katarínou Veľkou pracovníci komunálnych služieb demontovali aj pamätník ruského vojvodcu Alexandra Suvorova. Aj ten, rovnako ako postava cárovnej, bol len novodobou kópiou pôvodného. Repliku pôvodnej sochy zo začiatku 20. storočia vztýčili v centre Odesy v roku 2012.

Búracie práce sa pretiahli až do štvrtkového rána. Na uprázdnenom mieste po pamätníku ihneď zaviala belaso-žltá ukrajinská vlajka, informoval spravodajský portál Ukrajinskej pravdy.

Od 24. februára, začiatku ruskej invázie, na Ukrajine silnie kampaň za vymazanie stôp po sovietskej a ruskej minulosti z verejného priestoru. Premenovávajú sa stovky ulíc, námestí a parkov podľa postáv ukrajinskej histórie a umenia. Odstraňujú sa pamätníky a pamätné tabule, ktoré sa spájajú s Ruskom či so Sovietskym zväzom. V prvej vlne strhli desiatky sôch boľševického vodcu Lenina. Vo východoukrajinskom Charkove nedávno rozobrali bustu básnika Alexandra Puškina a pamätník sovietskeho maršala Georgija Žukova.

O zbúraní pamätníkov Kataríny II. a Suvorova rozhodla mestská rada Odesy 30. novembra. Jej jednomyseľnému hlasovaniu predchádzala petícia adresovaná prezidentskej kancelárii požadujúca odstránenie sochy cárovnej. Po tom, čo ju podporilo potrebných 25-tisíc podpisov, sa k nej povinne vyjadrila aj hlava štátu. Prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii zdôraznil dôležitosť ochrany národných záujmov, konkrétne vytvárania verejných priestranstiev bez objektov spojených s ruskou a so sovietskou imperiálnou históriou, ktoré „stále opakujú ruské a protiukrajinské naratívy,“ citoval ho portál Gordon. Petíciu Zelenskyj odovzdal mestskej rade na ďalšie zváženie.

Rozobraté sochy vo štvrtok previezli na uskladnenie na dvor umeleckého múzea. Zámerom starostu je neskôr ich inštalovať v parku, kde chce zriadiť skanzen venovaný cárskej a sovietskej minulosti.

Históriu – dobrú i zlú

Odesania prijali demontáž pamätníkov so zmiešanými pocitmi. V miliónovom meste, treťom najväčšom v krajine, boli historické putá s Ruskom tradične silné. Od začiatku Putinovej agresie proruský sentiment v Odese výrazne zoslabol, ale rúcanie symbolov minulosti je tam stále vnímané rozporuplne.

„Myslím si, že história je história. Samozrejme, to, čo urobili (Rusi) našej Ukrajine, nie je dobré, ale históriu treba zachovať, či už dobrú, alebo zlú,“ povedal pre Euronews miestny obyvateľ Valerij.

V októbri mestská rada v Odese zverejnila výsledky on-line prieskumu. Názory obyvateľov mesta na to, či by mal pamätník zostať, alebo nie, sa výrazne rozchádzali. Tesná nadpolovičná väčšina sa vyslovila za jeho úplné zničenie, vyše tretiny navrhovalo ponechať ho na mieste a doplniť o historické vysvetlenie, každý dvanásty bol za to, aby všetko zostalo po starom a jeden z dvadsiatich piatich presadzoval prevoz do múzea.

Ráno po odstránení pamätníkov Rusko pokračovalo v raketovej paľbe na ukrajinské mestá. Podľa šéfa vojenskej správy Odeskej oblasti Maxima Marčenka ukrajinské sily protivzdušnej obrany nad regiónom zostrelili prinajmenšom 21 ruských rakiet.