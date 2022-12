Putin mal ostrý novoročný prejav pred vojakmi: Pravda je na našej strane

Výnimočne ho nepredniesol na pozadí Kremľa, ale počas návštevy vojakov Južného vojenského okruhu v Rostove na Done. Podľa ruských agentúr ide o príslušníkov ruských jednotiek zúčastňujúcich sa invázie na Ukrajinu.

Putin v prejave povedal, že pravda je na strane Ruska, ktoré „chráni svojich ľudí na svojich historických územiach“. Ochrana ruskojazyčných obyvateľov Ukrajiny bola pre Putina pred viac ako desiatimi mesiacmi zámienkou na to, aby začal vojnu proti Ukrajine, o ktorej hovorí ako o špeciálnej vojenskej operácii. Podľa šéfa Kremľa „mnohonárodnostný ľud rovnako ako vo všetkých ťažkých obdobiach ruských dejín preukázal odvahu a dôstojnosť a slovom aj činom podporoval obhajcu vlasti, našich vojakov a dôstojníkov, všetkých účastníkov špeciálnej vojenskej operácie“.

Západ ruský prezident obvinil z toho, že roky ubezpečoval Rusko o svojich mierových zámeroch, ale v skutočnosti „podporoval neonacistov a pripravoval sa na agresiu“. Západné elity podľa neho cynicky využívajú Ukrajinu a jej obyvateľov na to, aby oslabili a rozdelili Rusko. „Nikdy sme nikomu nedovolili, aby to urobil a nikdy to nedovolíme,“ vyhlásil Putin. Kremeľ označuje vládu v Kyjeve na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským za neonacistov prenasledujúcich ruskojazyčné obyvateľstvo, čo ukrajinské vedenie popiera.

Agentúra Reuters uvádza, že Putinov prejav, ktorý trval deväť minút a bol za obdobie jeho vlády doteraz najdlhší, sa niesol v mimoriadne bojovnom tóne. Západní politici aj ukrajinská vláda odmietajú vysvetlenie Moskvy ohľadom začiatku vojny. Putina obviňujú z toho, že 24. februára proti Ukrajine začal neopodstatnenú agresiu s cieľom zmocniť sa ukrajinského územia a zvrhnúť prezidenta Zelenského.