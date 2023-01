Putin nemá plán. Experti hodnotia, na čo sa ešte vo vojne spolieha

Washington Post to tvrdí na základe rozhovorov so svojimi zdrojmi v Rusku, ktoré majú blízko k mocenským kruhom, ale ktoré chceli vzhľadom na citlivosť témy zostať v anonymite.

Izolovaný šéf Kremľa

"Medzi ľuďmi okolo neho je obrovská frustrácia. Očividne nevie, čo má robiť,“ povedal pre noviny o Putinovi jeden ruský miliardár, ktorý udržiava kontakty s najvyššími predstaviteľmi. Pripomenul aj nedávno zrušenú veľkú tradičnú tlačovú konferenciu ruského prezidenta.

"V tomto vystúpení mal byť plán. Ale neexistuje žiadny plán. Myslím si, že jednoducho nevedia, čo povedať. Samozrejme, Putin je izolovaný. Aj tak sa nerád rozpráva s ľuďmi. Okolo neho bol veľmi úzky okruh osôb a ten sa teraz ešte zúžil,“ tvrdí zdroj z Ruska pre Washington Post.

Putin má problémy aj na svetovej scéne. Nedávno sa síce zhováral s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a pozval ho na návštevu Moskvy, ale Rusko nie je v žiadnej diplomatickej ofenzíve.

"Lukašenko je jediný, koho môže skutočne navštíviť. Všetci ostatní sa s ním stretnú len vtedy, keď je to nevyhnutné,“ objasnil pre Washington Post Putinove zahraničné vzťahy zdroj blízky ruským diplomatickým kruhom. Šéf Kremľa mal schôdzku s bieloruským diktátorom Alexandrom Lukašenkom pred Vianocami.

Zároveň to vyzerá tak, že rastie nevraživosť medzi regulárnymi ruskými ozbrojenými silami a vagnerovskými žoldniermi pod vedením Jevgenija Prigožina. Upozornil na to webový portál Rádia Slobodná Európa.

Prigožin sa minulý týždeň vyjadril k videu, ktoré sa šírilo na sociálnych sieťach, a na ktorom vagnerovci vulgárne nadávajú vrcholným predstaviteľom armády. Niektoré ruské média tvrdili, že nahrávka, ktorá mala vzniknúť pri Bachmute, je dielom Ukrajiny. Prigožin to však poprel.

"Chlapci ma požiadali, aby som povedal, že keď sedíte v teplej kancelárii, je ťažké počúvať o problémoch v prvej línii, ale keď každý deň ťaháte mŕtve telá svojich priateľov a vidíte ich naposledy, vtedy sú zásoby veľmi potrebné,“ pripomenul Prigožin to, že ruskí vojaci pri Bachmute, kde momentálne prebiehajú najhoršie boje, nedostávajú potrebný výstroj a výzbroj.

Ruský investigatívny novinár Denis Korotkov pre Current Time TV vyhlásil, že Putin po viacerých vojenských neúspechoch dáva veľký dôraz na dobytie mesta, hoci to nemá žiadny väčší strategický význam.

"Už dlho sa hovorí, že Rusi by mali Bachmut dobyť, ale stále sa im to nepodarilo,“ zdôraznil Korotkov s tým, že vagnerovci, ktorí na Ukrajine bojujú, sú závislí od dodávok zásob od regulárnej armády.

Zdravotné problémy?

Faktom je, že je veľmi náročné preniknúť za oponu diania putinovského režimu. Neistota potom nahráva najrôznejším špekuláciám o zdravotnom stave šéfa Kremľa. Tie ešte v posledných dňoch podporil rozhovor šéfa ruského oddelenia Dánskej obrannej služby pre denník Berlingske, ktorého noviny predstavili iba pod krstným menom Joakim.

Predstaviteľ spravodajskej organizácie prišiel s tvrdením, že Putinovo rozhodnutie spustiť vlani 24. februára veľkú inváziu proti Ukrajine ovplyvnila aj hormonálna liečba proti rakovine, ktorú vraj ruský prezident podstúpil.

"Megalománia je jeden zo známych vedľajších účinkov terapie, ktorú bral. Nie je to niečo, čo môžem povedať s istotou, ale myslím si, že to ovplyvnilo jeho rozhodnutia, keď začal vojnu proti Ukrajine,“ citoval denník Joakimovo hodnotenie Putinových krokov.

Ruské možnosti

Nedá sa vylúčiť, že vojna by sa skončila, keby sa zdravotný stav šéfa Kremľa z nejakých dôvodov náhle zhoršil. Putin vlani v októbri dovŕšil 70 rokov. Ak bude ruský prezident naďalej pri moci, i keď nemá konkrétny plán, expert na Rusko Mark Galeotti pre britský denník Times načrtol, čo sa od neho asi dá v súvislosti s agresiou proti Ukrajine očakávať.

Podľa odborníka bude Putin naďalej dúfať, že Západ minimálne obmedzí podporu pre Kyjev, keďže ani jeho zásoby zbraní nie sú nekonečné. A Moskva skúsi niečo aj po vojenskej stránke.

"V prvom rade to bude jarná ofenzíva alebo skôr ofenzívy. V súčasnosti sa tempo operácií na bojiskách východnej a južnej Ukrajiny mierne spomalilo. Je to však len pokoj pred búrkou. Jar znamená, že príde odmäk a lepkavé blato, ale keď sa pominú, obe strany pravdepodobne začnú s obnovenými ofenzívami,“ napísal pre Times Galeotti.

Analytik tvrdí, že Rusko využilo asi polovicu z 300-tisíc rezervistov, ktorých zverbovalo v septembri a októbri. Z ďalších vytvorilo nové jednotky, ktoré síce nie sú veľmi dobre vycvičené, ale ich počet by mal Moskve umožniť prípravu nových útokov. Zároveň sa v krajine očakáva ďalšia mobilizácia.

Nevyzerá to však tak, že by okupanti dokázali prevziať zásadnú iniciatívu na bojisku. A to by mohlo mať vplyv aj na vnútorné pomery putinovskej diktatúry. "Akékoľvek ruský postup bude pravdepodobne obmedzený, dočasný a bude stáť tak veľa, že vyvinie tlak na domáci systém a ešte viac prehĺbi nepokoj medzi elitou, ktorú táto vojna nepresvedčila. V súkromí je ruská verejnosť nešťastná a stavia sa skepticky k ostrej štátnej propagande,“ tvrdí Galeotti.

"Jasným cieľom ukrajinskej vlády je, aby sa Rusi stiahli z okupovaného územia. Kyjev hovorí, že potom môže s Moskvou rokovať. Je to odkaz, ktorý chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozšíriť najviac, ako je to len možné,“ povedala pre Pravdu Maria Avdejevová, bezpečnostná expertka z Charkova. "Ukrajina potrebuje isté medzinárodné garancie a viac podpory od ostatných krajín. Dúfam, že spoločne dokážeme prinútiť Rusko, aby stiahlo svojich vojakov a zastavilo vojnu. Momentálne sa Moskva stále usiluje do boja vrhnúť ďalšie jednotky, takpovediac ako krmivo pre delá,“ dodala Avdejevová.