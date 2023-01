Bratislava sa zachovala k Ukrajincom ako grobian. Potichu im zaviedla pokuty

DPB zverejnil informáciu 19. decembra 2022 iba na svojej webovej stránke. V električkách, autobusoch a trolejbusoch sa správa nenachádza. Ukrajinci ju nenájdu ani na informačných paneloch na zastávkach bratislavskej mestskej hromadnej dopravy. Vyplynulo to zo zistení Pravdy vo viacerých dopravných prostriedkoch i na zastávkach.

Na informačných tabuliach sú len cestovné poriadky a oznámenia o priebežnej reorganizácii jednotlivých spojov. Správa o zrušení bezplatnej dopravy chýba napriek tomu, že na mnohých paneloch bola ešte voľná plocha pre takúto informáciu.

Ukrajinci sa o zmene teda môžu dozvedieť v prípade, že náhodou „zablúdia" na webovú stránku DPB. „Od 1. januára 2023 pre občanov Ukrajiny pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou zaniká nárok na plošnú bezplatnú prepravu, ktorá bola poskytovaná v súvislosti s preukázaním dokladu o dočasnom útočisku," uvádza DPB v slovenskom a ukrajinskom jazyku.

Výnimka na bezplatné cestovanie sa vzťahuje na ukrajinské deti vo veku do 18 rokov, respektíve na stredoškolákov (vrátane jednej sprevádzajúcej osoby). Je však potrebné, aby sa preukázali nielen dokladom o dočasnom útočisku, ale aj potvrdením o návšteve školy.

Ale pozor! Ukrajinskí školáci si nemusia kúpiť cestovný lístok len v dňoch od pondelka do piatku. „Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť," informuje DPB na svojej webovej stránke.

Znamená to, že mladí Ukrajinci si musia v bratislavskej verejnej doprave dávať pozor tiež na to, aké spoje využijú. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že sa môže vyskytnúť situácia, keď ich revízor môže pokutovať. Príklad: ukrajinský žiak, ktorý býva v Rači a navštevuje školu v Ružinove, sa vezie do centra mesta. V takom prípade by ho revízor mohol pokutovať, lebo to evidentne nie je cesta „do miesta sídla školy a späť".

Jedna z výnimiek platí aj pre pracujúcich Ukrajincov, ale len v prípade, že cestujú do zamestnania alebo z práce domov. DPB im túto bezplatnú možnosť v limitovanom priestore však časovo obmedzil: „Nárok na bezplatnú prepravu platí počas 60 dní odo dňa získania statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku do miesta sídla zamestnávateľa." Takže ak zamestnaný Ukrajinec dostal tento status relatívne nedávno v októbri 2022, od januára 2023 si už musí zakúpiť cestovný lístok.

Denník Pravda zisťoval v centre Bratislavy v štyroch trafikách, kde sa predávajú i cestovné lístky, či si ich už kupujú ľudia hovoriaci s ukrajinským prízvukom. Tri predavačky a jeden predavač zhodne povedali, že do podvečera 2. januára nemali nijakého takého zákazníka. (Pondelok – druhý január – bol na Slovensku prvý pracovný deň po Novom roku, keď sa znovu otvorili obchody.)

Pravda oslovila aj tri okoloidúce dospelé Ukrajinky v centre mesta. Všetky reagovali prekvapene: o dôležitých zmenách v cestovaní v Bratislave vôbec nevedeli.

Mimochodom, keď DPB od 1. marca 2022 zaviedol bezplatnú dopravu pre utečencov z Ukrajiny, informácia neobsahovala žiadnu zmienku o tom, že by táto výhoda bola nejako časovo obmedzená (napríklad konkrétne do 31. decembra minulého roku).

Sadzobník pokút v Bratislave má tri podoby: úhrada priamo na mieste revízorovi: 49 eur plus výška základného cestovného 0,90, úhrada do 20 pracovných dní: 69 eur plus výška základného cestovného 0,90, úhrada od 20 pracovných dní: 89 eur plus výška základného cestovného 0,90.