Morawiecki podporuje zavedenie trestu smrti. Názory katolíckej cirkvi nezdieľa

Morawiecki to uviedol počas diskusie s používateľmi Facebooku. Zaujal tým okrem poľských médií aj agentúru AP, podľa ktorej ide o „izolovaný názor“ medzi lídrami 27 členských štátov Európskej únie – v žiadnej z nich trest smrti neplatí.

Morawieckého za jeho vyjadrenie kritizovala poľská opozícia, podobné názory sú vraj príznačné pre autoritárskych vládcov.

Premiér diskutoval na facebooku a v odpovedi na otázku svojho zjavného odporcu, či by obnovenie trestu smrti za najťažšie zločiny vrátane vlastizrady mohlo zabrániť vláde ešte viac uškodiť spoločnosti, uviedol, že to by sa malo prehodnotiť a že by sa nemalo postupovať unáhlene. Zrušenie trestu smrti považuje za „predčasný vynález“ z 90. rokov minulého storočia.

„Za najťažšie zločiny by podľa môjho názoru mal byť trest smrti prípustný,“ povedal. „V tomto názore nesúhlasím s učením cirkvi, pretože som stúpencom trestu smrti. Ale nemáme ho,“ dodal predseda poľskej vlády, ktorý je podobne ako väčšina jeho krajanov praktizujúcim katolíkom.

Poliakov tento rok čakajú parlamentné voľby. Termín ešte nebol stanovený, ale najskôr budú voliť zákonodarcu na jeseň.

Trest smrti v Poľsku zrušili v roku 1998 prijatím nového trestného zákona počas príprav na vstup do EÚ. V roku 2013 Poľsko ratifikovalo protokol európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorým sa úplne a definitívne ruší uplatňovanie trestu smrti za všetkých okolností vrátane vojny.

Posledná poprava sa odohrala ešte za nadvlády komunistického režimu, 21. apríla 1988 v krakovskom väzení Montelupich obesili muža odsúdeného za znásilnenie a vraždu susedky. Pokúsil sa tiež zabiť jej dve dcéry, aby sa zbavil svedkov, ale dievčatá prežili. O niekoľko týždňov neskôr sa trest smrti prestal vykonávať.