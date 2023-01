Video: Francúzski novinári sa dostali pod ruskú paľbu počas živého vstupu

Francúzski novinári sa v Kramatorsku na východe Ukrajiny dostali pod ruskú paľbu práve počas živého vstupu do vysielania stanice TF1.

Keď novinár začínal hovoriť s moderátorom v štúdiu, kamera zachytila dopad a výbuch ruského projektilu či rakety. Podľa spravodajského portálu Meduza išlo najskôr o rovnakú paľbu, ktorá zasiahla zimný štadión hokejového klubu Donbass a spôsobila zranenie dvom ľuďom v Družkivke, ktorá leží južne od Kramatorska.

Podľa Moskvy mieril úder v Družkivke na vojenskú techniku a zasiahol okrem iného štyri raketomety československej výroby RM-70 Vampire.

Francúzsky televízny tím bezodkladne zaľahol, aby sa ochránil pred prípadnými ďalšími strelami a črepinami. Nikto zo žurnalistov nebol zranený, uistili novinári pri ďalšom vstupe.

Incident sa stal v pondelok večer. Podľa informačného kanála Nexta raketa dopadla „len niekoľko desiatok metrov“ od novinárov, podľa denníka Ukrajinska pravda táto vzdialenosť bola „menej ako kilometer“.

Médiá spájajú incident s ruským útokom, ktorý zasiahol zimný štadión Altair, domovský štadión klubu Donbass. Štadión leží v meste Družkivka, ktorá je súčasťou kramatorskej aglomerácie.

„Ľadový štadión, to nie je len budova, po roku 2014 je to pre náš klub druhý domov. Sú to stovky detských súťaží, desiatky medzinárodných turnajov… najväčšia hokejová a krasokorčuliarska škola na Ukrajine,“ uviedol na facebooku generálny riaditeľ klubu Fjodor Iľjenko ( Fedir Illjenko).

Hokejový klub dodal, že kvôli ruským útokom prišiel už o tretiu budovu – prvé z nich bolo športové centrum Družba v Donecku a druhú Mariupol Ice Center.

Ruský útok v Družkivke spôsobil zranenie dvom ľuďom, informoval zástupca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko.

Proruské kanály na informačnej platforme Telegram tvrdia, že štadión slúžil ukrajinským silám ako sklad munície. Podľa ukrajinskej mutácie stanice Rádio Sloboda bol na štadióne humanitárny sklad.

Úder na Družkivku potvrdilo ruské ministerstvo obrany. Hovorca Igor Konašenkov podľa agentúry TASS povedal, že pri ňom boli zničené dva americké raketomety HIMARS a štyri raketomety RM-70 Vampire, ktoré sú kombináciou československého automobilu Tatra a sovietskeho raketometu Grad. Informácie bojujúcich strán o vzájomných stratách nemožno v podmienkach pokračujúcich bojov overiť z nezávislých zdrojov.

V ten istý deň, keď francúzskych novinárov zaskočila paľba, bol blízko frontu ľahko zranený reportér nemeckého denníka Bild. Na Silvestra bol pri nálete dronov v Kyjeve zranený novinár z Japonska, pripomenula Ukrajinská pravda.