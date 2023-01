S emeritným pápežom Benediktom XVI. sa prišlo rozlúčiť už viac ako 135-tisíc ľudí

Viac ako 135-tisíc ľudí sa v pondelok a utorok prišlo do vatikánskej Baziliky sv. Petra rozlúčiť so zosnulým emeritným pápežom Benediktom XVI., informovala talianska televízia Sky TG24. Telo bude v bazilike vystavené ešte v stredu od siedmej ráno do 19:00. Na štvrtkový smútočný obrad, ktorého detaily ešte neboli zverejnené, má podľa miestnych médií doraziť 70-tisíc ľudí, vrátane duchovných, ale aj monarchov, prezidentov či premiérov.