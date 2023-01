Zvrat v prípade z Krkonoš: Rozhodnutie súdu dohnalo matku k zabitiu syna

Web CNN Prima News odvolávajúc sa na informácie Deníka Právo informoval, že za celým hrozným incidentom boli rodinné spory, ktoré riešil okresný súd Praha-západ.

Ten podľa medializovaných informácií rozhodol, že chlapec má ísť do otcovej starostlivosti, čo jeho matka zrejme neuniesla a rozhodla sa tak na konci decembra minulého roka zabiť nielen svoje dieťa, ale napokon aj seba.

Na pobyt dvojica z Prahy odišla 25. decembra. Matka so synom bola v penzióne U Sochorov v Peci pod Sněžkou naposledy videná 27. decembra, 28. decembra ich zaznamenali aj bezpečnostné kamery pri lanovke v oblasti Ružovej hory. „Z hotela sa mali odhlásiť 30. decembra, majiteľka penziónu po nej ale našla len zamknutú izbu plnú osobných vecí, ženino auto bolo stále zaparkované pred ubytovacím zariadením. Aj preto kontaktovala políciu,“ píše český Expres.

zväčšiť Foto: Policie ČR krkonoše Zábery z kamery zachytávajúce ženu a jej trojročného syna 28. decembra 2022 pri prestupnej stanici lanovky na Ružovej hore v českých Krkonošiach.

Pátracia akcia po dvojici tak bola zrejme beznádejná už od úplného začiatku. Jana svojho syna podľa súdneho znalca uškrtila už 28. decembra 2022, teda dva dni pred tým, než otec malého chlapca a majiteľka hotela, kde bola dvojica ubytovaná, ohlásili ich nezvestnosť. Následne sa v sobotu rozbehla rozsiahla záchranná akcia, na ktorej sa zúčastnilo nielen takmer 200 policajtov, hasičov a členov horskej záchrannej služby, ale aj vrtuľník a termovíziou.

Ženu a dieťa našli v pondelok 2. januára po 12:00 v lese v oblasti Ružovej hory.

Vyšetrovatelia na mieste nálezu pracovali do neskorých nočných hodín a preverovali okolnosti úmrtí matky a syna. Polícia následne v utorok oznámila, že išlo o násilné úmrtia. „Ide o podozrenie z vraždy a samovraždy,“ uviedla polícia.

České médiá priniesli tiež informáciu, že mobilný telefón nezvestnej ženy bol do siete pripojený ešte aj 29. decembra, teda deň po jej smrti. „Na to ale existuje jednoduché vysvetlenie. Telefón zostal zapnutý až do doby, než sa vybila batéria,“ vysvetľuje Prima News.