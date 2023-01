Pochovajú Benedikta XVI. Ako vyzerala jeho cesta od zvolenia za pápeža až po abdikáciu?

Deň pred sviatkom Troch kráľov sa katolícka cirkev lúči so svojím bývalým duchovným kráľom.

Veriaci stoja v rade počas rozlúčky so zosnulým emeritným pápežom Benediktom XVI., ktorého telesné pozostatky boli vystavené v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne 4. januára 2023.

Vo Vatikáne na Námestí svätého Petra sa koná posledná rozlúčka s Benediktom XVI. Emeritný pápež zomrel vo veku 95 rokov. Pochovajú ho v Bazilike svätého Petra. Na obrad by mali prísť monarchovia aj politici, zo Slovenska Eduard Heger.

Keď Josepha Ratzingera vybrali za nástupcu zosnulého Jána Pavla II., mal už 78 rokov. Voľba sa konala 19. apríla 2005, čo bolo tri dni po jeho 78. narodeninách. Pozrite si hlavné udalosti, ktoré sa spájajú s pontifikátom Benedikta XVI.

Pohreby pápežov od 20. storočia

Leo XIII.

Zomrel 20. júla 1903 vo veku 93 rokov. Pochovali ho v Bazilike svätého Petra. V roku 1924 jeho rakvu presunuli do Baziliky svätého Jána v Lateráne, pretože tento chrám vo Vatikáne mal Leo XIII. veľmi obľúbený. Je posledným pápežom, ktorého telesné pozostatky sa nenachádzajú v Bazilike svätého Petra.

Pius X.

Zomrel 20. augusta 1914, keď mal 79 rokov. Bol pochovaný v Bazilike svätého Petra. Vatikánski lekári balzamovali zosnulých pápežov. Preto keď v máji 1944 exhumovali Pia X. pre potreby svätorečenia, telesné pozostatky našli viac-menej v pôvodnom stave. Potom ich vrátili späť do krypty.

Benedikt XV.

Zomrel 22. januára 1922 dva mesiace po svojich 67. narodeninách. Podobne ako aj všetkých pápežov od Pia X. má hrob v Bazilike svätého Petra.

Pius XI.

Zomrel 10. februára 1939. Mal 81 rokov. Drevenú rakvu so zosnulým pápežom vložili do bronzovej rakvy, ktorú ešte dali do olovenej rakvy. V roku 1944 jeho hrob upravili, aby bol lepšie ozdobený.

Pius XII.

Zomrel 9. októbra 1958. Dožil sa 82 rokov. Vatikán tvrdil, že sa počas druhej svetovej vojny zachoval hrdinsky (čo však mnohí historici spochybňujú), preto mu vystrojili veľkolepú poslednú rozlúčku. Kardinál Angelo Giuseppe Rondalli (neskorší pápež Ján XIII.) napísal, že možno ani jeden z cisárov v Ríme nemal taký pohreb, ako urobili Piovi XII.).

Ján XXIII.

Zomrel 3. júna 1963. Mal 81 rokov. Na jeseň 2022 ho exhumovali pri príležitosti 60. výročia významného Druhého vatikánskeho koncilu (bol v rokoch 1962 – 1965) a nepoškodené balzamované telo vystavili vo Vatikáne v zasklenej rakve.

Pavol VI.

Zomrel 6. augusta 1978. Dožil sa 80 rokov. Na základe jeho závetu ho pochovali v „skutočnej zemi", čo znamenalo pod Bazilikou svätého Petra. Nemá ani vyzdobený sarkofág.

Ján Pavol I.

Zomrel 28. septembra 1978. Mal 75 rokov. Na čele katolíckej cirkvi bol len 33 dní, preto jeho úmrtie doteraz sprevádzajú rôzne konšpiračné teórie.

Ján Pavol II.

Zomrel 2. apríla 2005. Prvý pápež pochovaný v 21. storočí mal 84 rokov. Jeho pohreb nepochybne zostane jedným z najvýznamnejších v tomto storočí. Ešte nikdy predtým sa na nijakej poslednej rozlúčke nezúčastnilo tak veľa monarchov, prezidentov a premiérov ako na pohrebe Jána Pavla II. Rodák z Poľska si želal, aby ho pochovali v rodnej vlasti, ale kolégium kardinálov rozhodlo, že jeho najdôstojnejšie miesto posledného odpočinku bude predsa len vo Vatikáne.