Írsko udelilo spoločnosti Meta pokutu 390 miliónov eur za porušenie GDPR

Írsko udelilo americkej spoločnosti Meta pokutu vo výške 390 miliónov eur za to, že na svojich sociálnych sieťach Facebook a Instagram porušuje nariadenia Európskej únie o osobných údajoch. V noci na štvrtok to oznámila tamojšia Komisia na ochranu údajov (DPC). TASR správu prevzala z agentúry AFP, stanice BBC a denníka The Guardian.