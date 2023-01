Vatikán dáva posledné zbohom Benediktovi, prišli desaťtisíce ľudí

Na pohreb začali už za tmy prichádzať tisíce ľudí. Prví prichádzajúci dorazili do Vatikánu už okolo štvrtej hodiny ráno, napísala agentúra Reuters.

Polícia odhaduje, že na pohrebe sa zúčastní zhruba 100-tisíc ľudí. Pôvodne podľa talianskych médií, ktoré citovali plány v oblasti bezpečnostných opatrení, polícia rátala s účasťou približne 60-tisíc ľudí.

Na webe TA3 môžete sledovať živý komentovaný prenos z pohrebu.

Na pohreb prišli mnohé hlavy štátov a príslušníci kráľovských rodov, ako aj desiatky kardinálov, biskupov a stovky iných duchovných, ale tiež predstavitelia židovskej náboženskej obce v Ríme a moslimskej obce v Taliansku i tisícky bežných ľudí. Slovensko zastupuje premiér Eduard Heger.

Nad námestím sa vznáša hmla, dážď sa však v priebehu omše na námestí neočakáva. Teplota dosahuje sedem stupňov Celzia.

Benedikt si želal jednoduchý obrad, Vatikán na pohreb oficiálne pozval len zástupcov Talianska a Nemecka a prezidenti Sergio Mattarella a Frank-Walter Steinmeier potvrdili svoju účasť. Ostatné hlavy štátov a vlád sa rozhodli prijať ponuku Vatikánu, že na pohrebe budú ako súkromné osoby. Slovensko zastupuje premiér Eduard Heger.

Rakvu s pozostatkami Benedikta XVI. preniesli z vatikánskej baziliky na Námestie sv. Petra. krátko pred 9. hodinou.

Jeho telo bolo v stredu večer uložené do truhly z cyprusového dreva, ktorá bola podľa agentúr dnes ráno premiestnená pred baziliku pred provizórny oltár. Do rakvy bola vložená aj listina s latinsky písaným popisom Benediktovho života a tiež mince vyrazené Vatikánom v čase jeho pontifikátu.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Ben Curtis benedikt Rakvu zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. priniesli na Námestie svätého Petra na zádušnú omšu vo Vatikáne vo štvrtok 5. januára 2023.

Podľa agentúry ANSA sa v dave objavili transparenty v nemčine: „Danke Benedikt“ (Vďaka, Benedikt). Reportér talianskej tlačovej agentúry taktiež uviedol, že jedného z veriacich nablízku počul volať: „Santo subito!“ (Ihneď svätý). Na pohrebe Benediktovho predchodcu Jána Pavla II. – neskôr svätorečeného – v roku 2005 toto heslo kričali mnohí prítomní veriaci.

Zatiaľ čo Vatikán aj taliansku metropolu zahalila hustá hmla, prví veriaci začali ešte pred úsvitom prechádzať bezpečnostnými kontrolami. Boli medzi nimi aj nemeckí veriaci v tradičných bavorských krojoch, ktorí niesli vlajky regiónu, v ktorom sa Benedikt v Nemecku narodil.

Hoci Benedikt XVI., občianskym menom Joseph Ratzinger, nezomrel za pontifikátu, pretože v roku 2013 zo zdravotných dôvodov rezignoval, bude jeho pohreb v mnohom podobný pohrebom hláv katolíckej cirkvi.

Čítajte viac Pochovajú Benedikta XVI. Ako vyzerala jeho cesta od zvolenia za pápeža až po abdikáciu?

Jeho telo bolo v stredu večer uložené do rakvy z cyprusového dreva, ktorá bude pred obradom premiestnená pred baziliku pred provizórny oltár. Zádušná omša, ktorá bude až na niektoré pasáže slúžiť v latinčine, by mala skončiť o 11.00 h. Potom bude rakva vložená do zinkového puzdra a následne do ďalšej drevenej rakvy. Potom bude emeritný pápež pochovaný do hrobky v krypte pod Svätopeterskou bazilikou.

Veľká náklonnosť a úcta

„Aj keď sme boli ešte deti, keď bol pápežom, zanechal po sebe stopu,“ povedal Reuters 24-ročný Španiel Xavier Mora, ktorý v Ríme študuje na kňaza. Na námestí prišiel spoločne s ďalšími dvoma bohoslovcami. „Tri roky sme študovali jeho teológiu a aj keď sme ho osobne nepoznali, správame k nemu veľkú náklonnosť a úctu,“ dodal.

Čítajte viac Maliarka pápežov. Benedikt sa pred smrťou dočkal jej obrazu

Na usporiadaný priebeh pohrebu budú okrem uniformovanej aj neuniformovanej polície dohliadať príslušníci polovojenskej polície a tiež 500 dobrovoľníkov civilnej ochrany, ktorí budú mať za úlohu predovšetkým poskytovať informácie.

Benedikt zomrel v sobotu vo veku 95 rokov vo vatikánskom kláštore Mater Ecclesiae. Na čele katolíckej cirkvi stál v rokoch 2005 až 2013, keď odstúpil zo zdravotných dôvodov. Stal sa prvým pápežom po zhruba 600 rokoch, ktorý tak urobil. Jeho telo bolo tri dni vystavené vo Svätopeterskej bazilike, kde sa s ním prišlo rozlúčiť takmer 200-tisíc ľudí, uviedol Vatikán.