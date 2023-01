Každý tretí Čech váha, koho pošle na Hrad

Českí voliči sa postarajú o volebnú drámu a prezidentskí kandidáti budú nútení robiť kampaň naplno až do poslednej možnej minúty. Tesné rozdiely v popularite medzi tromi favoritmi a nerozhodnosť tých, čo rozhodnú o budúcej hlave štátu, vedú k tomu, že sa vôbec nedá odhadnúť, ktorí dvaja z nich postúpia do finále.

O nástupcovi dosluhujúceho prezidenta Miloša Zemana sa nepochybne rozhodne až na konci tohto januára v druhom kole volieb. V prvom kole, ktoré sa uskutoční o týždeň, nemá totiž ani jeden z kandidátov šancu získať nadpolovičnú väčšinu hlasov potrebných na zvolenie.

Babiš, Nerudová, Pavel. Mená troch favoritov

Prieskum agentúry Median pre denník Mladá fronta DNES ukázal, že výsledky prvého kola určite ovplyvnia nerozhodnutí ľudia: „Komu odovzdá svoj hlas, ešte nevie viac ako tretina voličov," upozornili noviny. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že rozdiely medzi favoritmi sú veľmi tesné. Petra Pavla by volilo 28,7 % percenta opýtaných, Andreja Babiša chce vidieť na Pražskom hrade 28,5 % respondentov a v prípade Danuše Nerudovej to vychádza na 25,1 %.

Ostatní kandidáti sú outsideri: dokonca ani jeden z nich nedosahuje popularitu aspoň päť percent (medzi nimi je na tom najlepšie senátor a nestraník Marek Hilšer, volili by ho 4,4 % opýtaných). Napriek svojej beznádejnej situácii nikto z nich zatiaľ nenaznačil, že zvažoval, že sa vzdá v prospech niektorého z trojice favoritov.

Prvé televízne debaty s prezidentskými kandidátmi sa začali v stredu večer. Vplyv na výsledok prvého kola volieb však budú mať takmer nulový, pretože ako prví diskutovali tí, čo majú nízke volebné preferencie.

Napätie zapríčinila bývalá rektorka

V lete minulého roku sa zdalo, že do druhého kola volieb s veľkou pravdepodobnosťou postúpia expremiér Babiš a generál vo výslužbe Pavel. Prieskumy totiž vyznievali jednoznačne v ich prospech. Podľa jedného z nich by Babiša volilo 31,7 % respondentov, Pavlovi by dalo svoj hlas 23,8 % opýtaných. Pozícia bývalej rektorky Mendelovej univerzity v Brne Nerudovej nevyzerala sľubne: mala šancu získať len 10,8 % hlasov. V auguste dokonca klesla na 7,5 %.

Odvtedy však Nerudová ide už iba nahor. V októbri by dostala už takmer 17 % hlasov a teraz sa nachádza nad úrovňou 25 %. „Danuše Nerudová zaznamenáva relatívne stabilný rast, percentá hlasov pre Petra Pavla a Andreja Babiša stále kolíšu," zhodnotil trend volebných preferencií spravodajský server Novinky.

Nerudovej môže nahrávať to, že veľa Čechov by rado malo na Hrade konečne ženu. A psychologicky jej pomáha u voličov aj to, že mnohí ju chceli mať za prezidentku ako „českú Zuzanu Čaputovú," pretože slovenská prezidentka je medzi nimi veľmi obľúbená. Nerudová sa pritom na ňu celkom podobá tvárou.

Keby Babiš postúpil do finále, bude to mať veľmi ťažké. Či už Pavel, alebo Nerudová ako jeho protisúper by totiž bola príliš ťažká politická váha. Väčšina voličov Babišovho hnutia ANO by v prípade hypotetického súboja Nerudová¤-¤Pavel nešla hlasovať v druhom kole. „Z voličov Nerudovej by 69 % podporilo Pavla, 14 % Babiša a 7 % by na druhé kolo neprišlo. Ostatní zatiaľ nie sú rozhodnutí. Nerudovú by podporilo dokonca až 77 % voličov Pavla z prvého kola. Babišovi by dalo hlas 11 % z nich a 6 % by voliť nešlo. Zvyšní ešte nevedia, čo by spravili," napísal server Novinky.