Rusi sa aj v kyberpriestore správajú ako teroristi, tvrdí ukrajinský odborník

Rusko útočí na ukrajinskú infraštruktúru, vypadávajú dodávky elektriny či vody. Dokáže takto krajina fungovať?

Na začiatku boli útoky hrozné. Ale zvykli sme si na ne. Prichádza útok, dostanete správu, idete do krytu. Už sme pripravení. A aj keď Rusi útočia, neznamená to, že v celom meste, ktoré je terčom, vypadne elektrina. Ľudia, ktorí sa starajú o siete a opravujú ich, sú úžasní. Zvykli sme si na to, že nie vždy máme elektrinu. Niekedy vypadne internet, ktorý je súčasťou kritickej infraštruktúry, ale operátori majú medzi sebou prepojenie. Vytvorili sme špeciálne centrá, kde sa ľudia môžu zohriať, majú jedlo, vodu, ale aj internet. Samozrejme, že je to ťažké, a potrebujeme stále viac a viac generátorov, aby systém mohol fungovať. Veľa krajín nám s tým pomáha, hoci nie vždy to stačí. Ale nejako to zvládame, pretože počet darov sa zvyšuje po každom ruskom útoku. Ľudí to vždy ešte viac nahnevá a podporujú ukrajinské ozbrojené sily.

Ukrajinci pod tlakom brutálnej vojny ukázali nielen odvahu, ale aj to, že sa dokážu prispôsobiť ťažkým podmienkam. Ľudia opravujú zničenú infraštruktúru, vojaci sa rýchlo učia, ako používať zbrane. Nakoľko vás to prekvapilo?

Odvaha sa dá definovať ako ochota postaviť sa zložitým problémom. Vtedy ste silný. Ľudia a vojaci sú veľmi flexibilní. Príslušníci ozbrojených síl prišli na to, ako pomocou dronov zhadzovať bomby na ruských vojakov. Bojujeme za našu krajinu, sme jednotní a všetci sú hrdinami. Pre civilistov sme vytvorili systém, aby mohli podávať informácie o bojoch či pohybe jednotiek. Zapojilo sa doň už 430-tisíc užívateľov. Sú to overení občania Ukrajiny, takže ich správy sú väčšinou správne. Je to skvelé. Nájdete tam správy s videami, z ktorých je jasné, že Rusi sa museli pozerať na toho, kto to natočil. Títo ľudia sú veľmi odvážni.

Nakoľko je pre internetovú komunikáciu na Ukrajine dôležitý systém Starlink miliardára Elona Muska?

Je to zaujímavá téma. Náš minister digitálnej transformácie Mychajlo Fedorov je veľký vizionár. Už vlani začiatkom marca pochopil, že Ukrajina potrebuje systém Starlink, lebo nám vo vojne pomôže. Začal diskusiu s Muskom a získali sme prvé terminály. Bol to vtedy veľmi zložité. Rusi sa sústreďovali na prerušenie kanálov komunikácie, lebo si mysleli, že keď Ukrajinci nebudú môcť sledovať skutočné správy, tak sa jednoducho vzdajú a zmieria sa s okupáciou. Starlink nám preto veľmi pomohol, aby ľudia mali prístup k informáciám. A sieť terminálov používajú aj ozbrojené sily. Ruská armáda bojuje zastaraným spôsobom. Ale toto je aj technologická vojna. Napríklad naším jednotkám pomáha aj to, že vedia komunikačne prepojiť drony a nasadiť ich na bojisku.

Obávate, že by Musk by mohol Starlink vypnúť?

Elon Musk je špecifická osobnosť. Videli sme niektoré jeho čudné vyjadrenia na sociálnej sieti Twitter. Ale jeho finančný príspevok na využívanie Starlinku je obrovský. Platíme zaň menej, niekedy ho dokonca používame zadarmo. Podľa môjho osobného názoru Musk už nemôže zmeniť rozhodnutie, že Ukrajinu pokryje službami Starlinku. Je to pre neho aj marketingové rozhodnutie, keďže zachraňuje jednu krajinu.

Aby sme to spresnili. Muskovi za používanie Starlinku platíte, mám pravdu? Lebo niekedy si ľudia myslia, že Ukrajine systém daroval.

Áno, platíme zaň. Ale máme nejaké zľavy.

Od začiatku invázie vo februári sa veľa hovorí o tom, že sme asi očakávali, že Rusko bude viac využívať kybernetický priestor na útoky proti Ukrajine. Možno ich však len nevidíme. Aká je vaša skúsenosť?

Rusko na nás často útočí aj v kybernetickom priestore. Už v januári 2022 sme zaznamenali obrovské útoky. Zasiahli naraz štátny aj súkromný sektor, banky a podobne. Invázia sa začala až 24. februára, tak sme potom žartovali, že Rusi si v januári poplietli dátumy v kalendári. Kybernetické útoky však pre nás neboli prekvapujúce, veď sme im čelili aj v minulosti. Samozrejme, že nebolo jednoduché udržať on-line všetky systémy, museli sme vypnúť jednotlivé registre, a keď sme ich skontrolovali, postupne sme ich opäť uviedli do prevádzky. Pridali sme k nim nové bezpečnostné prvky a zálohovali sme ich. Chcel by som ešte pripomenúť jednu vec, hoci sa len čiastočne týka kybernetickej bezpečnosti. Výrazne sme zmodernizovali bankový systém. Nechodíme do bánk, používame len mobilné aplikácie. Sme na to zvyknutí tak, že ani k vám som si nevzal skutočnú bankovú kartu. Ale chcel som tým povedať to, že na Ukrajine sa po útokoch na bankový systém spojili konkurenčné spoločnosti, aby si pomohli, aby boli stabilné a silné. Je to skvelý príklad jednoty, ktorú máme.

Vidíte nejakú ruskú stratégiu v tom, čo sa deje v kybernetickom priestore, alebo sú to viac-menej náhodné útoky, ktorých hlavným cieľom je spôsobiť škody?

Stratégiou je ničenie. Na to sa zameriavajú útoky. V Rusku existuje aj hnutie hackerov, ktoré sa napríklad usiluje prenikať do televízií či rádií, ale to nedáva veľký zmysel.

Ako sa v kyberpriestore Ukrajina bráni? Ale asi aj útočí, však?

Vojna nám ukázala veľa nových vecí. Nielen na klasickom bojovom poli, ale aj v kybernetickom priestore. Hlavným princípom, ktorým sa doteraz krajiny riadili, bolo, že v konflikte sa musia brániť proti hackerom. V kybernetickom priestore to vyzeralo tak, že ste sa takpovediac usilovali zamknúť dvere a zostať v bezpečí doma. No ruská invázia ukázala, že virtuálna sféra je bojiskom. Rovnako ako vo fyzickom svete sa na ňom jednotlivé strany bránia, ale aj útočia. To, čo robí Rusko v kybernetickom priestore, sa dá klasifikovať ako terorizmus. Teda je to rovnaké ako to, čo pácha v iných sférach. Ukrajina nemôže byť ako Rusko, ale máme právo odpovedať na útoky. Existuje anonymná súkromná IT Army, ktorá sa zameriava na ciele v Rusku.

Súhlasíte s tým, čo robí?

Áno. IT Army má skvelé ciele. Samozrejme, že niekedy sa zameriava aj na narušenie civilnej infraštruktúry ako napríklad na donáškové služby. No nezneužíva dáta bežných zákazníkov. IT Army iba chce, aby Rusi cítili, aké je to, keď musia čeliť problémom.