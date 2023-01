Putin nariadil prímerie počas pravoslávnych sviatkov. Pomohol tomu Erdogan?

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil ruskej armáde zastaviť paľbu na frontovej línii na Ukrajine od piatkového poludnia do sobotňajšej polnoci, teda počas pravoslávnych Vianoc.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS. K dočasnému prímeriu vyzval v predvečer sviatku moskovský patriarcha Kirill, ktorý stojí na čele ruskej pravoslávnej cirkvi, aby sa veriaci mohli zúčastniť sviatočných bohoslužieb. Pravoslávna cirkev oslavuje Vianoce 7. januára podľa juliánskeho kalendára, bohoslužby sa zvyčajne konajú v noci zo 6. na 7. januára.

Na vyhlásenie prímeria vyzval Putina už skôr turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Chcel od neho, aby na Ukrajine vyhlásil „jednostranné“ prímerie.

„Prezident Erdogan povedal, že snahy o mier a rokovania by mali byť podporené jednostranným prímerím a víziou spravodlivého riešenia,“ uviedla Erdoganova kancelária na margo štvrtkového telefonátu tureckého prezidenta s Putinom.

Erdogan by mal v priebehu štvrtka hovoriť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

AFP pripomína, že Turecko má dobré vzťahy s Moskvou aj Kyjevom, pričom Erdogan túto skutočnosť využíva v rámci snáh o ukončenie vojny na Ukrajine, respektíve zmiernenie jej následkov.

Turecko usporiadalo na svojom území už dve kolá mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Zároveň obom krajinám pomohlo spolu s OSN sprostredkovať dohodu o vývoze ukrajinského obilia zablokovaného v dôsledku ruskej invázie v čiernomorských prístavoch.

Erdogan sa tiež – dosiaľ neúspešne – pokúšal dohodnúť v Turecku mierový summit s účasťou Putina a Zelenského.

Štvrtková výzva tureckého prezidenta prišla tesne po tom, ako sa obdobne vyjadril aj patriarcha ruskej pravoslávnej cirkvi Kirill. Ten apeloval na prímerie počas pravoslávnych Vianoc, ktoré sa v Rusku i na Ukrajine slávia v piatok a sobotu. Podľa Kirillovho návrhu by mal pokoj zbraní platiť do 6. januára 12.00 h do 7. januára 24.00 h, teda počas pravoslávneho Štedrého večera a Sviatku Narodenia Pána.