Trestanci sa z frontu vracajú do Ruska. "Vezmem späť aj beznohých," láka ich Prigožin

Vrahovia, sexuálni násilníci, bitkári, narkomani i zlodeji, ktorí si polročným bojom na Ukrajine vyslúžili slobodu, sa začínajú vracať do Ruska. Prvých amnestovaných trestancov vo štvrtok odprevadil do vlasti Jevgenij Prigožin, zakladateľ súkromnej armády známej ako vagnerovci, ktorý ich naverboval.

Približne dvom desiatkam väzňov pred cestou domov Prigožin odovzdal potvrdenia o tom, že po splnení 180-dňového kontraktu boli omilostení, informovala agentúra RIA Novosti. Tá zverejnila aj video, na ktorom podnikateľ podáva ruky amnestovaným zločincom oblečeným v maskáčoch.

„Odpracovali si svoju zmluvu so cťou, dôstojne, ako jedni z prvých. Pracovali tak, ako málokto na tomto svete. Spoločnosť by sa k nim mala správať s najhlbšou úctou a oni by nemali porušovať zákony,“ hovorí vo videu podnikateľ, známy aj ako Putinov šéfkuchár, keďže jedna z jeho firiem poskytuje Kremľu catering. „Všetky záznamy o odsúdení a trestoch boli vymazané,“ ubezpečil bývalých väzňov, ktorých vyznamenal medailami Za odvahu.

Genetika, hormóny a mozgové závity

Prigožin ako vzor statočnosti spomenul bývalého väzňa s prezývkou GDR, čo je ruská skratka pre bývalé komunistické východné Nemecko, ktorý prišiel o život v bojoch na východe Ukrajiny pri donbaskom Vuhledare. „Mal päťdesiatdva rokov, z toho tridsať si odsedel. Zahynul ako hrdina,“ vyhlásil o nebohom recidivistovi. Ten sa podľa šéfa vagnerovcov radšej vyhodil do vzduchu, len aby nepadol do zajatia, a to len deň po príchode na front.

Prigožin poslal do Bruselu krvavé kladivo

„Ako viem, tak so sebou vzal (na druhý svet) ešte štyroch ďalších (ukrajinských vojakov), taký to bol krásavec,“ povedal Prigožin a zafilozofoval si o fyziologických predpokladoch trestancov pre účasť vo vojne: "Je to genetika. Toto máte vo svojom tele. Kombinácia hormónov, mozgových závitov a všetkého možného. Narodili ste sa ako bojovníci a presvedčili ste sa, že ste bojovníci.“

Vezme aj invalidov

Bývalým väzňov, z ktorých niektorí sedia pred ním s barlami a v invalidných vozíkoch, Prigožin povedal, že potom, čo si doma oddýchnu, budú mať dvere u vagnerovcov naďalej otvorené. „Ak si živý a zdravý, všetko je v poriadku, nohy a ruky sú na svojom mieste – buď sa vrátiš k nám, alebo zostaneš doma,“ dal veteránom na výber.

Francúzsko dodá Ukrajine stíhače (ruských) tankov

Záujem prejavil aj o invalidov. „Aj keď prišli o nohu, môžu sa k nám vrátiť na pozície, kde nohy nepotrebujú,“ poznamenal a bývalých trestancov pobavil poznámkou, že u pyrotechnikov to môže byť aj výhoda, lebo keď pod nimi vybuchne mína, prídu iba o protézu.

Vo videu zo stretnutia s Prigožinom vyslúžilci, ktorých tváre sú rozostrené, na otázku o svojich plánoch do budúcnosti odpovedajú: „Vrátim sa späť“, „Dokončím, čo som začal“, „Toto už nie je práca, toto je život.“

„Znie to čudne,“ poznamenal na komunikačnej platforme Telegram novinár Dmitrij Kolezev. „Ľuďom sľúbili slobodu za pol roka vojny, no po šiestich mesiacoch bojov, skutočne ťažkých bojov, ktoré prežili, unisono žiadajú o návrat. Dá sa však predpokladať, že Prigožin sa pred kamerou stretáva len so skupinou väzňov, ktorí chcú ďalej bojovať,“ uvažuje Kolezev.

Podľa portálu Meduza vracajúci sa bývalí trestanci pochádzajú prevažne z Petrohradu a jeho okolia, kde Prigožin vlani koncom jari začal turné po trestaneckých táboroch. Meduza na jeseň zverejnila aj video zachytávajúce ako šéf vagnerovcov ponúka väzňom amnestiu výmenou za vojenskú službu na Ukrajine. V rámci náboru im sľúbil žold, odškodnenie v prípade zranenia a ak padnú, dôstojný pohreb na mieste, aké si určia. Súčasne ale varoval, že všetci dezertéri budú bez milosti zastrelení. Vagnerovci sa nesmú ani vzdať nepriateľovi, a ak by im to hrozilo, majú si vziať život odpálením granátu.

Potrava pre kanóny

Prigožinovi sa podľa rôznych odhadov podarilo zverbovať na vojnu na Ukrajine od 20– do 40– tisíc trestancov. Keďže vagnerovci ich nasadzujú pri Bachmute a v ďalších najhoräcejších úsekoch frontu, ochrancovia ľudských práv ich označujú za klasickú „potravu pre kanóny“.

„Obetujú ich ako prvých. Sú veľmi-veľmi slabo vycvičení. A vagnerovci, prirodzene, nemajú záujem o ich prežitie. Trestanci bojujú pod krycími menami a väčšinou nemajú nijaké sociálne kontakty, často ani príbuzných. A tomu, kto padne, netreba vyplatiť žold,“ povedala pre Deutsche Welle Oľga Romancovová zo združenia Sediaca Rus, ktoré monitoruje dodržiavanie práv väzňov.

Na ruských internetových diskusných fórach zaznievajú obavy, že bývalí trestanci, ktorí sa po účasti vo vojne vracajú do civilu, predstavujú nebezpečenstvo pre spoločnosť.

„Toto je blízka budúcnosť Ruska, plná gangov otrasných zločincov, ktorí vyrástli vo vojne,“ varoval na Telegrame politológ Andrej Piontkovskij.

Prigožin si zjavne toto riziko uvedomuje. Prepusteným sa preto na rozlúčku prihovoril slovami: „Neožierajte sa, neberte drogy, neznásilňujte baby a nerobte výtržnosti!“