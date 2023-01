V USA sú stále bez funkčnej Snemovne reprezentantov, na voľbu predsedu nestačilo ani 11 hlasovaní

Všetkých 435 kongresmanov oboch strán bez predsedu nemôže zložiť prísahu a komora tak nie je schopná vykonávať svoje funkcie. V americkej histórii je to prvýkrát za 100 rokov, čo nebol predseda dolnej komory zvolený v prvom kole, a počtom kôl je tento rok hlasovanie najdlhšie za posledných 164 rokov.

Republikánska strana má v komore väčšinu 222 mandátov, tú však nie je schopná za McCarthym zjednotiť. Sedemdesiatpäťročný politik z Kalifornie v posledných troch kolách získal 200 hlasov, väčšina zvyšných republikánov podporila zástupcov Floridy Byrona Donaldsa a v 11. kole sa zdržala. Jeden z lídrov rebelie Matt Gaetz dokonca opakovane nominoval exprezidenta USA Donalda Trumpa; podmienkou predsedníctva Snemovne reprezentantov nie je členstvo v nej.

Krátko po polnoci SEČ pred začiatkom 11. hlasovania stanica CNN informovala, že kľúčoví republikánski vyjednávači Byron Donalds, Tom Emmer a Chip Roy rokovali s McCarthym o napísanej dohode, ktorá by mala patovú situáciu prelomiť. McCarthy sa podľa CNN zatiaľ „natlačil“ do kancelárie predsedu komory.

McCarthyho aj tretí deň voľby odmietali podporiť príslušníci ultrapravicového krídla strany, ktorí ho nepovažujú za ideologického spojenca a dožadujú sa razantnej zmeny vo vedení parlamentného bloku. Ich postoj doteraz nezmenili ústupky, ktoré im podľa médií McCarthy v priebehu jednotlivých kôl ponúkal.

Dlho po zotmení sa vo štvrtok začínali objavovať náznaky dohody so zástancami republikánskej tvrdej línie, píše agentúra AP. Predmetom rokovania bolo napríklad znovuzavedenie pravidla, ktoré umožní jedinému kongresmanovi začať hlasovanie o zbavení funkcie predsedu. Práve toto pravidlo do predčasného dôchodku vyhnalo republikánskeho bývalého predsedu Joha Boehnera, a je to osud, ktorému by sa súčasný kandidát rád vyhol, píše AP.

McCarthy tiež údajne prisľúbil dva posty vo vplyvnom „výbore snemovne pre pravidlá“ republikánskej frakcii, ku ktorej sa väčšina rebelov hlási.

McCarthy do tretieho dňa voľby vstúpil s 201 hlasmi svojich spolustraníkov v siedmom kole a okolo ôsmej večer miestneho času ich mal 200. Republikán Pete Sessions naznačil, že v rámci strany sa už od stredy črtá riešenie, ktoré len „potrebuje čas, kým sa zhmotní“. „Niekoľko hlasov (pre McCarthyho) z tejto dohody vzíde. Rokovania budú pokračovať vo štvrtok večer (v piatok ráno SEČ),“ povedal Sessions. Dodal však, že sedem alebo osem kongresmanov McCarthymu „nikdy neustúpi“. McCarthy na zvolenie potrebuje hlasy všetkých okrem štyroch spolustraníkov.

„Celá komora sa bude musieť naučiť spolu rokovať. Tak je lepšie, keď si tým prejdeme rovno na začiatku. Nejde o to, ako začnete, ale ako skončíte,“ povedal v reakcii na dianie Mccarthy denníka The New York Times.

Demokrati na druhej strane sály opakovane dali všetkých svojich 212 hlasov zástupcovi za New York Hakeemovi Jeffriesovi.

Rekordný počet hlasovaní o novom predsedovi zaznamenala Snemovňa reprezentantov v roku 1855, keď bol za republikánov po 133 kolách zvolený Nathaniel Banks.