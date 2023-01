ONLINE: Prímerie? Putinovi neveria. Podľa Bidena chce len nabrať dych

Dočasné jednostranné prímerie nariadené Vladimirom Putinom sa stretlo so skeptickou odozvou.

7:15 Ruský prezident Vladimir Putin o mier zrejme nestojí, keď chce po krátkom prerušení bojov počas pravoslávnych Vianoc vo vojne na Ukrajine pokračovať. Uviedla to na twitteri nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková, podľa ktorej Putinova ponuka dočasného prímeria bezpečnosť nezabezpečí. Americký prezident Joe Biden novinárom povedal, že Putin sa vyhlásením dočasného pokoja zbraní snaží nabrať dych. Chce nás na chvíľu zastaviť, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Teraz chcú využiť Vianoce ako zásterku, aby aspoň na chvíľu zastavili postup našich chlapcov v Donbase a priblížili k našim pozíciám techniku, muníciu a zmobilizované jednotky,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom príhovore k občanom. „Čo to prinesie? Len ďalší nárast počtu obetí,“ dodal.

„Zdráham sa reagovať na čokoľvek, čo Putin hovorí. Príde mi zaujímavé, že bol ochotný bombardovať nemocnice, škôlky a kostoly… 25. (decembra) a na Nový rok,“ uviedol Biden podľa agentúry Reuters a dodal, že jeho ruský náprotivok sa podľa neho snaží len nabrať dych. Skepticky reagovalo na Kremľom ohlásené dočasné prímerie aj americké ministerstvo zahraničných vecí, jeho hovorca Ned Price ho označil za „cynické“. „Naša obava je, že sa Rusi budú snažiť využiť akékoľvek dočasné prerušenie bojov na oddych, na prezbrojenie, na preskupenie a nakoniec na opätovný útok,“ povedal Price.

„Ak by Putin chcel mier, stiahol by vojakov domov, a tak by bolo po vojne. Evidentne chce ale po krátkom prerušení vo vojne pokračovať,“ uviedla Baerbocková. "Takzvané zastavenie paľby ľuďom, ktorí pod ruskou okupáciou žijú v každodennom strachu, neprinesie slobodu ani bezpečnosť. Preto budeme Ukrajincov ďalej podporovať, aby mohli opäť žiť v mieri a sebaurčení, "dodala.

Podľa britského ministra zahraničia Jamesa Cleverlyho 36-hodinová pauza v ruských útokoch na Ukrajine neprispeje k vyhliadkam na mier. „Rusko musí trvalo stiahnuť svoje sily, vzdať sa nezákonnej kontroly ukrajinského územia a ukončiť svoje barbarské útoky na nevinných civilistov,“ napísal šéf britskej diplomacie na twitteri.

Predseda Európskej rady Charles Michel označil Moskvou ohlásené prímerie za „pokrytecké“. Jedinou vážnou cestou k obnoveniu mieru a bezpečnosti je podľa neho stiahnutie ruských vojakov z ukrajinského územia. „Vyhlásenie jednostranného prímeria je rovnako falošné a pokrytecké ako nezákonné a absurdné anexie a sprievodné referendá,“ uviedol Michel na twitteri.

Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej je výlučné právo Ukrajincov sa rozhodnúť, či má prímerie platiť, alebo nie. Novinárom na tlačovej konferencii povedala, že osobne by bola rada, keby sa obe strany dohodli, aby aspoň počas vianočných sviatkov platil pokoj zbraní. Ministerka pripomenula, že pri decembrovej oslave Vianoc, ku ktorej sa pripája aj podstatná časť Ukrajincov, žiadne prímerie neplatilo.

Pravoslávna cirkev oslavuje Vianoce 7. januára podľa juliánskeho kalendára a bohoslužby sa zvyčajne konajú v noci zo 6. na 7. januára. Mnoho ľudí na Ukrajine oslavuje Vianoce na konci decembra rovnako ako kresťania na Západe, ktorí sa riadia gregoriánskym kalendárom.

Putin nariadil ruskej armáde zastaviť paľbu na frontovej línii na Ukrajine od piatkového poludnia do sobotňajšej polnoci, teda počas pravoslávnych Vianoc. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak to na twitteri označil ako pokrytectvo a uviedol, že Rusko musí opustiť okupované územia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusko chce využiť Vianoce ako zásterku, aby aspoň na chvíľu zastavilo ukrajinský postup na Donbase.