Preriekol sa Putin? Alebo uznal, že okupované územia mu nepatria?

„Ako tomu teraz rozumieť – je v prezidentových slovách skrytý význam, alebo sa len ako zvyčajne preriekol?“ komentuje niekdajší vojenský veliteľ donbaských separatistov Igor Strelkov (občianskym menom Girkin) na komunikačnej platforme Telegram oficiálny dokument zverejnený na webovej stránke Kremľa.

V „Nariadení prezidenta Ruskej federácie Ozbrojeným silám Ruskej federácie“ – ako sa dokument nazýva – sa doslova píše: „Berúc do úvahy výzvu Jeho Svätosti patriarchu Kirilla, poverujem ministra obrany Ruskej federácie, aby od 12:00 6. januára 2023 do 24:00 7. januára 2023 zaviedol režim zastavenia paľby na celej línii bojového kontaktu medzi stranami na Ukrajine.“

Ako prvý na nezrovnalosť v nariadení Vladimira Putina upozornil publicista a historik Lev Veršinin, ktorého príspevok zo sociálnej siete Livejournal Strelkov na svojom telegramovom kanále prevzal.

„Oficiálnejšie sa to ani nedá. A ako že tak? Každý predsa vie, že línia dotyku teraz prechádza cez územia Chersonskej a Záporožskej oblasti Ruska, ako aj Luhanskej ľudovej republiky a Doneckej ľudovej republiky, ktoré sú súčasťou Ruskej federácie,“ pripomína Veršinin medzinárodne neuznaný akt, ktorým Putin koncom septembra anektoval štyri čiastočne okupované ukrajinské oblasti. Šéf Kremľa zvykne o nich hovoriť ako o „nových územiach“ Ruska.

„A tu sa priamo uvádza: ,na Ukrajine', z čoho logicky vyplýva, že tieto regióny neboli prijaté za súčasť Ruskej federácie, ale zostávajú súčasťou Ukrajiny,“ píše Veršinin a dodáva: „Som prekvapený. Ba čo viac. Pochopte ma správne: ak by išlo o prerozprávanie z novín, ani okom by som nemihol, ale tu je zdroj. Oficiálnejšie sa to už ani nedá.“